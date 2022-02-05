بروكسل – أفاد جوزيب بوريل، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، بأن الأزمة الأوكرانية الحالية هي “أسوأ أزمة في أوروبا” منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية بأن “لا أحد يجمع 140000 جندي للسير”، في إشارة إلى الحشد الروسي المزعوم، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية الجارية تسعى لأن “لا ينتهي هذا بحرب”.

وزعم بوريل بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يريد فرض مفاوضات، وهو أمر يحدث بالفعل مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

وفي مواجهة القلق الذي أعربت عنه موسكو بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، شدد بوريل على أن “هذا الاقتراح ليس مطروحا على الطاولة اليوم”، ولكنه “فرضية”.

وردا على سؤال حول ثقته في المسار الدبلوماسي لحل الأزمة، قال بوريل إنه “عليك أن تتوقع الأفضل وتستعد للأسوأ”.

يذكر أن الخارجية الروسية كانت دعت إلى ضرورة وقف “الهستيريا الغربية” ونشر إثباتات على المعلومات الباطلة والمزاعم حول نية روسيا الهجوم على أوكرانيا.

المصدر: RT