تاريخ المواجهات بين مصر والسنغال قبل لقائهما في نهائي كأس أمم إفريقيا

تاريخ المواجهات بين مصر والسنغال قبل لقائهما في نهائي كأس أمم إفريقيا

الكاميرون – يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية، نهائي كأس أمم إفريقيا الذي سيجمع غدا الأحد بين منتخبي مصر والسنغال، في ملعب “أولمبي” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتواجه مصر، المتوجة باللقب القاري سبع مرات (رقم قياسي)، السنغال التي تطمح للظفر بأول لقب في تاريخها مع جيل كروي أسطوري يقوده النجم ساديو ماني.

وسبق أن تواجهت مصر والسنغال في 11 مباراة مختلفة، بين بطولة كأس إفريقيا، وتصفيات كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا، ووديا.

وكان الفوز حليف منتخب مصر في ست مناسبات، بينما فازت السنغال في أربع مباريات، وخيم التعادل في مباراة واحدة فقط.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال في نهائيات كأس أمم إفريقيا

كانت المواجهة الأولى في كأس الأمم الإفريقية عام 1986 التي استضافتها مصر، وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف في دور المجموعات.

المواجهة الثانية كانت في نسخة عام 2000، وانتهت بفوز منتخب مصر بهدف حمل توقيع الأسطورة حسام حسن.

وردت السنغال الدين في نسخة 2002 وفازت على “الفراعنة” بدور المجموعات.

أما المواجهة الأخيرة فكانت في نصف نهائي نسخة 2006 بمصر، وحينها فازت كتيبة حسن شحاتة المصرية بهدفين لهدف.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

كانت السنغال رفقة مصر في مجموعة واحدة بتصفيات كأس العالم 2002، والتقى الفريقان مرتين.

المباراة الأولى التي أقيمت في العاصمة داكار انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الإياب بالقاهرة فازت مصر بهدف دون رد.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال في تصفيات أمم إفريقيا

تقابلت مصر مع السنغال ذهابا وإيابا في التصفيات المؤهلة لنسخة 2015، وفاز “أسود التيرانغا” في داكار بهدفين نظيفين، ثم كرروا فوزهم في القاهرة بهدف دون رد.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال الودية

أولى المباريات الودية التي جمعت بين مصر والسنغال كانت عام 2003، وفاز “الفراعنة” حينها بهدف نظيف.

ولعب المنتخبان في بطولة كأس ودية بمصر عام 2005، وفازت مصر بأربعة أهداف لهدفين.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين التقيا أيضا في دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، وكان الفوز حليف “الفراعنة” بهدف نظيف.

المصدر: وكالات