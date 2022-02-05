السعودية – أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ في تغريدة شاركها عبر “تويتر”عن موعد انطلاق معرض “صنع في السعودية”.

وقال آل الشيخ: “معرض صنع في السعودية يجمع أكثر من 150 شركة وطنية صدرت منتجات مصنوعة داخل المملكة إلى كل العالم.. من 13 إلى 16 فبراير في واجهة_الرياض”.

وقالت الهيئة إن منطقة “واجهة الرياض” إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، ستشهد إقامة معرض “صنع في السعودية” تحت شعار “صناعاتنا نجاحاتنا”، الذي يجمع فخر الصناعة السعودية تحت سقف واحد، ويهدف إلى توطين التصنيع وزيادة الصادرات إلى العالم، وذلك من 13 حتى 16 فبراير المقبل.

ويأتي المعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشكل ملتقى ضخما جهز ليجمع أبرز الصناعات والخبرات السعودية حيث يسهم في إيصال المنتجات والمصنوعات السعودية إلى الريادة العالمية ويجعلها أقرب للمستهلكين وسوق الأعمال، كما يتيح للزوار اكتشاف التقنيات الجديدة والمبتكرة.

ويحتوي المعرض على عروض حية فريدة وأكثر من 4500 منتج من خلال مشاركة نحو 250 جناحا، إضافة إلى تنظيم المعرض لأكثر من 15 ورشة عمل، وسط استضافة 30 متحاورا للحديث عن خلاصة تجاربهم وأبرز خطط نجاح التصنيع التي نفذوها.

وذكرت الهئية أن معرض “صنع في السعودية” يعد شاهدا على التغيير، في رحلة فريدة من نوعها من التاريخ السعودي العريق، الذي يظهر أصول الضيافة والكرم، وفن الصناعات اليدوية، إلى جانب الصناعات المحلية والصادرات.

تتميز منطقة “واجهة الرياض” بمفهومها العام، في استقطاب المهتمين بالعديد من المجالات، ومنها التسوق، إلى جانب احتضانها معارض متخصصة.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية