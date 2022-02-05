ليبيا – علق عصام عميش القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالولايات المتحدة تحت شعار وترخيص منظمات سياسية مدنية على المذكرة التي قدمها أهالي الضحايا لمحكمة فرجينيا والتي تطالب باستئناف الاستجواب خلال الاسابيع المقبلة ومدى إمكانية استجابة المحكمة لهذه المطالب خاصة مع عدم وضوح مسار الانتخابات، معتبراً أن الموضوع جديد قديم والقضية لا زالت قائمة.

عميش أكد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد على أنه أواخر السنة الماضية تم تجميد القضية لكن فرق المحاماة ثلاثة وهناك ثلاث قضايا فيها ثلاث فرق محاميين يعملون على هذا الموضوع وحالياً هناك فرصة الآن بسبب تعثر مسار الانتخابات وعدم القيام بها.

وأضاف: “وجدنا فرصة لإعادة مطالبة القاضية بفتح الملف ومن الثلاث قضايا مسار قضيتين الآن هم الذين طالبوا اعادة الاعتبار والمسار للقضية وننتظر قرار القاضية، وسبب تعنتها أحيانًا نوع من الرغبة منها ألا تخلط بين القضايا القانونية والسياسية وليس لها بالضرورة رغبات سياسية، نحن الآن نريد أن نؤكد لها ان حقوق الضحايا يجب الا تعطل بسبب اخطاء قانونية أو حتى تعثر المسار السياسي، هذه حقوق لا تضيع بالتقادم ويجب أن يكون لأهل الضحايا الحق في المطالبة بها لذلك على أمل كبير أن تستجيب القاضية”.

وأردف: “هناك قضية أخرى هي أحد المحامين لم يقدم أي رسالة للقاضية بحكم انه عندنا الحق بإعادة فتح الملف وليس فقط طلب الإذن من القاضية ان تعيد فتح الملف، لم نتقدم بقرار للآن لذلك ارتئينا مع تغير ظروف ليبيا وعدم وجود انتخابات سنطالب القاضية بفتح الملف وليس فقط بإعادة النظر في الملفات السابقة. نتأمل أنه وفي حال رفض القاضية عدم النظر في القضية سنطالب بمحكمة الاستئناف لنعيد فتحها”.

كما استطرد حديثه: “كانت خطط المحامين اعادة فتح الملف من جديد لكن ذكرت انه قائم ومع تعنت القاضية بحكم انها اتخذت قرار سابق ولا تريد ان تتراجع عن قرارها سنلجأ للاستئناف بناءً على معطيات جديدة. حفتر الآن لا يملك أي عذر أن يقاضى أمام المحاكم الأمريكية وسنأخذ الخطوات التي تتبع ذلك. القضايا مدنية لا شك لكن إن حصلنا فيها على حكم يدين مجرم الحرب بالجرائم ويحمله حتى العقوبات المالية بالنسبة لنا هذه ادانه امام محكمة ويجب أن تستخدم حتى امام المفوضية العليا للانتخابات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك محكمة معتبرة أدانت حفتر بغض النظر عن العقوبات التي ممكن ان يعاقب بها”.

واعتبر أن هذا ما يجب أن يثار في الإعلام الليبي حتى في المفوضية لأن ذلك يلغي حق ترشح ماوصفه بـ”مجرم الحرب” للانتخابات وفقاً لقوله.

وتابع: “القضايا الجنائية تتأتى من خلال وجود دليل واضح من خلال المحكمة ان هناك إدانة، نريد منها بعد ذلك الضغط على النائب العام الامريكي ووزراة العدل الامريكية، ان يتم اجراء تحقيق جنائي للتأكد من صحة الادعاءات التي ستقوم بها اسر الضحايا وهناك تحقيقات قائمة ولو الحكومة الليبية جادة ممكن بالتواصل مع الحكومة الأميركية يدركوا ان هناك تحقيق جنائي قائم عن مجرم الحرب وهناك رغبة بالبحث عن طبيعة هذه الجرائم التي ارتكبت لم يتم هناك أي تجريم جنائي أو إدانة، لان هيئة المحلفين لم تنظر في هذا وهي قائمة من جهاز التحقيقات الامريكية لم تصل لنهايتها”.

عميش اختتم مشدداً على أن الطريق لا زال لم ينتهي بعد وممكن تفعيل هذا المسار بعد الحصول على الإدانة في القضايا المدنية.