ونالت نيبريايفا، الميدالية الفضية في سباق التزلج للمسافات الطويلة “السكياتلون”، الذي جرى اليوم السبت.

وذهبت الميدالية الذهبية للنجمة النرويجية تيريز جوهوغ، أما البرونزية، فكانت من نصيب المتزلجة النمساوية تيريزا ستادلوبير.

وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، أمس الجمعة، وتستمر حتى الـ20 من الشهر الجاري، وذلك بمشاركة 91 دولة من مختلف قارات العالم.

وبشكل إجمالي، يشارك في هذه النسخة الحالية 2861 رياضيا، يتنافسون على 109 أطقم من الميداليات.