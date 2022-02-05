بكين – رسم الوفد البرتغالي واحدة من أجمل اللوحات في حفل تقديم الوفود المشاركة في دورة الألعاب الشتوية “بكين 2022″، وذلك خلال افتتاح الحدث الرياضي أمس الجمعة.

وأثناء دخول الرياضيين البرتغاليين المشاركين في الألعاب الأولمبية الشتوية إلى الملعب الوطني المعروف بـ”عش الطائر”، قفز رياضيان من الوفد المشارك للاحتفال على طريقة نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو.

ويشتهر رونالدو، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ملاعب كرة القدم بطريقته الخاصة في الاحتفال بتسجيل الأهداف، فمع إحرازه كل هدف، يركض قليلا ثم يقفز إلى الأعلى ويفتح يديه قبل أن ينهي احتفاله بالصراخ “Siiiiiiiiiii”.

المصدر: RT