إنجلترا – أهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، فرصة ذهبية لهز شباك ضيفه ميدلزبره، في اللقاء بينهما اليوم الجمعة، في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسدد رونالدو الكرة “بغرابة” خارج الأخشاب الثلاثة، بجوار القائم الأيمن من الحارس جوي لوملي، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول للمباراة على أرضية ملعب “أولد ترافورد”.

وأضاع النجم البرتغالي أول ركلة جزاء بقميص مانشستر يونايتد، بعد عودته إلى صفوف “الشياطين الحمر” صيف 2021 قادما من يوفنتوس، من أصل ثلاث ركلات، حيث سبق له أن ترجم اثنتين إلى هدفين.

وأخفق كريستيانو رونالدو في تسجيل أول ضربة جزاء مع الفريق الإنجليزي، منذ أن أهدر ركلة أمام برشلونة يوم الأربعاء 23 أبريل 2008، على ملعب “كامب نو”، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، ومن ثم أضاع ركلة ترجيحية في نهائي البطولة ضد تشيلسي يوم الأربعاء 21 مايو 2008 في موسكو، ولكن فريق “الشياطين الحمر” فاز بنتيجة (6-5) وتوج باللقب.

المصدر: RT