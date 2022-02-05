سريلانكا – ناشدت سريلانكا، امس مواطنيها المغتربين لإستثمار أموالهم في وطنهم الأم، لمساعد سريلانكا في التغلب على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وحث الرئيس، جوتابايا راجاباكسا، ملايين السريلانكيين في الخارج على استثمار مدخراتهم في وطنهم، الذي يواجه أسوأ أزمة ديون منذ الاستقلال عن بريطانيا قبل 74 عاما.

وفي خطاب للأمة قبل العرض العسكري احتفالا بعيد الاستقلال، لم يشر راجاباكسا إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، لكنه قال إنه يركز على إيجاد حلول قصيرة وطويلة الأجل، ودعا إلى “نهج متفائل”.

وقال: “إن المغتربين السريلانكيين الذين يقدمون النقد الأجنبي للبلاد هم مورد رئيسي لنا، وأدعو جميع السريلانكيين المغتربين للاستثمار في وطنهم”.

وأوضح أن “الاستثمار الأجنبي مهم بشكل خاص للمشاريع الكبيرة والصناعات التي تتطلب الدراية التكنولوجية الحديثة والمشاريع الجديدة التي تفتح لنا فرصا في السوق العالمية”.

وانتقد الرئيس “أولئك الذين يحاولون نشر رأي عام غير صحيح ضد الاستثمارات الأجنبية، بدوافع سياسية”.

وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية لسريلانكا، التي بلغت 7.5 مليار دولار عندما تولى راجاباكسا منصبه في نوفمبر 2019 ، بأكثر من النصف، إلى 3.1 مليار دولار.

وانخفضت تحويلات العمال، المصدر الأول للعملة الأجنبية في سريلانكا، بنحو 60 بالمئة في ديسمبر. وبالنسبة لعام 2021 ككل، انخفض الرقم بنسبة 22.7 بالمئة، إلى 5.49 مليار دولار.

المصدر: AFP