“غوتيريش” يعيّن إسبانيًا قائدًا لقوات “يونيفيل “في لبنان

“غوتيريش” يعيّن إسبانيًا قائدًا لقوات “يونيفيل “في لبنان

نيويورك – عيّن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، امس إسبانيًا، رئيساً وقائداً لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(يونيفيل).

جاء ذلك في بيان اصدره نائب المتحدث الرسمي باسم الامين العام، فرحان حق، وصل الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن “اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز سيخلف نظيره الإيطالي ستيفانو ديل كول الذي سيكمل مهمته قريبًا”.

وأوضح أن “اللواء لازارو ساينز، يتمتع بسيرة مهنية طويلة ومتميزة مع الجيش الإسباني حيث يشغل حاليًا منصب مستشار وزارة الدفاع لشؤون الدفاع والأمن “.

وأضاف “كما يتمتع بخبرة دولية واسعة، إذ سبق وأن خدم في البوسنة والهرسك تحت قيادة الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي(ناتو) والاتحاد الأوروبي”.

و”يونيفيل” هي قوات دولية متعددة الجنسيات، تابعة للأمم المتحدة، وتنتشر في مناطق جنوب لبنان، وتهدف لضمان حفظ السلام في المنطقة المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأنشئت قوات “يونيفيل” عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين “حزب الله” وإسرائيل؛ للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

الأناضول