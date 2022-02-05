ليبيا – فككت الشرطة الوطنية الإسبانية خلية تمويل جهادي مزعومة في كاتالونيا ساعدت المقاتلين الليبيين على التعافي في عيادات في مدن مختلفة، بما في ذلك برشلونة ، من جروح الحرب قبل العودة إلى الحرب مرة أخرى.

صحيفة “لا فانغارديا” الإسبانية أفادت بأن العملية أسفرت عن مقتل 3 معتقلين في “برشلونة وجيرونا وبادالونا” ، حيث قدم التنظيم بالإضافة إلى تمويل الجهاد ،الدعم للجهاديين الذين انغمسوا في الحرب في ليبيا ، على أن يتم علاجهم في عيادات خاصة مرموقة في كاتالونيا وغيرها من المجتمعات المستقلة.

كما تمكنت الصحيفة من التأكد من مصادر قريبة من التحقيق ،قيام عملاء من قسم المعلومات العامة للشرطة الوطنية باعتقالات ثلاثة لمواطنين ليبيين ومغربي ، طوال يوم الأربعاء الماضي بتهمة تمويل جريمة مزعومة للإرهاب ، في عملية تسمى “كيتال”.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق إلى يعود عام 2019 على الأقل ، وهو التاريخ الذي وصل فيه المقاتلون الأوائل إلى إسبانيا لتلقي العلاج.

كما لفتت المصادر نفسها إلى أنه بمجرد خروج الجهاديين من المراكز الصحية عادوا إلى ليبيا لمواصلة القتال في صفوف الإرهابيين.

وأكد المحققون أنهم اكتشفوا أن بعض العائدين قد حققوا الغرض من الانتحار باسم الجهاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا يُنسب إلى هجوم في أوروبا ، وهو هجوم مانشستر عام 2017 وبعد اكتشاف دخول الجهاديين الذين وصلوا إلى إسبانيا لتلقي العلاج الطبي في العيادات الخاصة ، وصل العملاء إلى خلية التمويل التي تم تفكيكها الآن مع اعتقال ثلاثة رجال تم تنصيبهم في إسبانيا لعدة سنوات وجلب المعتقلون الثلاثة أموالاً من ليبيا لإرسالها فيما بعد إلى دول ثالثة.

وذكرت أنه ومن بين الآليات المستخدمة لنقل الأموال التحويلات والبشر ، ما يسمى بالحوالة ، وهي طريقة لإرسال الأموال بين الأشخاص الموثوق بهم دون الحاجة إلى المرور عبر النظام المصرفي.

ويظهر التحقيق أن الجهاديين المزعومين نقلوا مبالغ كبيرة دون مبرر.

ونوهت إلى أن المعتقلين الآن هم من منطقة الزاوية ، التي يشتهر مينائها بتهريب النفط.

وقالت إن الحكومة الليبية تحارب الميليشيات المتخصصة في سرقة النفط، مضيفةً أنه وبعد قتل واغتيال معمر القذافي عام 2011 ، كانت ليبيا غارقة في الفوضى الاجتماعية والسياسية التي خلفها سقوط النظام ، على الرغم من كل الجهود التي بذلها المجتمع من أجل توفير بعض الاستقرار للبلد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط،و يصف خبراء السياسة الدولية ليبيا بأنها “دولة فاشلة”، على حد قولهم.

وأضافت:” أن ليبيا منطقة عبور للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا، في عام 2019 كان يعيش حوالي 800000 لاجئ في ليبيا”

وأردفت الصحيفة في تقريرها :”أنه وخلال عملية الشرطة التي وقعت يوم الأربعاء في كاتالونيا ، أجرى العملاء عدة عمليات تفتيش حيث تم الاستيلاء على العديد من مواد الكمبيوتر التي تنتظر التحليل.

وفي ظل عدم التحقق من صحة المعلومات المتدخلة ، استبعد المحققون في الوقت الحالي أن يكون الجهاديون المعتقلون نية التحضير لأعمال إرهابية ، على عكس العملية الكبيرة الأخيرة التي نُفذت في كاتالونيا ومدريد – حيث تم اعتقال خمسة من الجهاديين المشتبه بهم “على استعداد للهجوم”.

وفي ذلك الانقلاب الشرطي الذي حدث في أكتوبر الماضي ، تم العثور في السجلات على ثلاثة مناجل ونحو 70 طلقة ، بالإضافة إلى معرفة أن الخلية المفككة حصلت على بندقية هجومية من السوق السوداء.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية ،يوجد الآن ثمانية إرهابيين دوليين مشتبه بهم تم اعتقالهم حتى الآن في عام 2022 ، وينتمي الأربعة الأخرين إلى جماعة قال زعيمها ، إضافة إلى ثلاثة أسرى آخرين ، إنهم يعتبرون أنفسهم “جنود الخلافة”.

الصحيفة أفادت بأن العملية بحسب مصادر من محاربة الإرهاب ، سرّعها وصول أحد الأعضاء إلى شاحنات بضائع يمكن استخدامها للهجوم،وعالج المقاتلون جروح الحرب التي أصيبوا بها في عيادات خاصة ثم عادوا إلى بلادهم قام المعتقلون الثلاثة بإحضار أموال من ليبيا لإرسالها إلى دول ثالثة لأغراض إرهابية.