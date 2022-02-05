ألمانيا – أعرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن دهشته من تناقض الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ما بين تصريحاته وتصويته في سباق جائزة الأفضل.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الجمعة: “لقد أعطيت صوتي لميسي، لأنني أقدر ما فعله العام الماضي، وفي مسيرته”.

وأضاف: “لقد قال إنه كان سيصوت لي في الكرة الذهبية، لكن هل تغيرت وجهة نظره لاحقا؟.. لا أعرف”.

والغريب أن ميسي لم يضع ليفاندوفسكي ضمن قائمة اختياراته في التصويت، رغم اعترافه بأحقية المهاجم البولندي في نيل جائزة الكرة الذهبية خلال حفل تتويجه بها العام الماضي، واختار الأرجنتيني كلا من زميليه في فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي، إضافة إلى الفرنسي الآخر كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، على الترتيب.

بينما وضع ليفاندوفسكي ضمن خياراته “البرغوث” الأرجنتيني في المرتبة الثانية بين الإيطالي جورجينيو، لاعب تشيلسي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد.

وأكد النجم البولندي: “لا أشتكي من ذلك، فلقد اتخذ قراره، وهكذا كان، وفي النهاية فزت بالجائزة، وهو ما جعل الأمر أكثر سهولة لتقبلي ذلك”.

وتوج روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما) هداف “البوندسليغا” بجائزة “The Best” أفضل لاعب في العالم، المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للعام الثاني على التوالي، بعدما تفوق على ميسي في سباق التصويت مؤخرا.

المصدر: وكالات