ليبيا – أشاد رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي، مرتضى قرنفل، بزيارة السفير التركي مع وفد من رجال الأعمال الأتراك مدينة بنغازي، معتبرًا أن بناء علاقات مع الشرق الليبي مسألة على قدر بالغ من الأهمية.

قرنفل قال في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية إن زيارة السفير التركي مع وفد من رجال الأعمال جاءت تلبية لدعوة وجهها رئيس بلدية بنغازي، صقر بوجواري، ومجلس النواب وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي.

وأوضح أن العلاقات القوية التي ستقيمها تركيا مع جميع الأطراف الليبية ستكون مفيدة للغاية على صعيد ضمان السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلاد، والحد من الأزمات السياسية في المنطقة.

كما اعتبر أن توطيد أنقرة علاقاتها مع الشرق الليبي يعبر عن تطورات واعدة في المجال الاقتصادي، لافتًا إلى أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة على قائمة أكبر الدول المصدرة للشرق الليبي.

وتابع قائلا: “ارتفع إجمالي صادراتنا إلى ليبيا بنسبة 64.9 في المائة خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى المنطقة مليارين و443 مليون دولار”.

واستطرد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي : “وأنا واثق من أن هذه القيمة سوف تزداد بسرعة كبيرة بعد استعادة العلاقات الودية مع الشرق الليبي”.

وذكر أن الصين تحتل المرتبة الأولى على قائمة الدول المصدّرة إلى شرق ليبيا، مستدركًا: “إلا أن استيراد البضائع من الصين يعاني من بعض المشاكل في مقدمتها زيادة أسعار الشحن والمشاكل في سلسلة التوريد”.

وزاد موضحًا: “لذلك فإن الحصول على البضائع والمنتجات من منطقة قريبة مثل تركيا سيساهم في تطوير ليبيا ويقلل من تكاليف الاستيراد”.

على الصعيد نفسه لفت إلى أن مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ينظرون بإيجابية تجاه انفتاح تركيا على شرق ليبيا.

وأردف: “إنهم يعرفون جيداً أن تركيا تقف إلى جانبهم في أصعب الأوقات. ويدركون أهمية النية الحسنة لدى الأتراك لذلك هم مهتمون بهذا الانفتاح”.

كما لفت قرنفل أن “هذه الزيارات تمت من أجل بدء حوار جديد مع الشرق الليبي وتسريع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وتعزيز العلاقات الثنائية”.

وأضاف: “لقد أُجريت هذه الزيارات بغرض فتح صفحة جديدة مع شرق ليبيا. هذه المبادرة تصب في صالح البلدين لكنها أكثر أهمية بالنسبة للاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد”.

كما بيّن أن “الجانب التركي أعلن خلال اتصالاته مع المسؤولين في الشرق الليبي بوضوح عن وجود رغبة في استكمال المشاريع الاقتصادية التركية غير المكتملة في المنطقة في أقرب وقت ممكن”.

قرنفل أشار إلى وجود رغبة لدى رجال الأعمال الأتراك في إنجاز مشاريع تتعلق بقطاعات البنية التحتية والمقاولات في المنطقة.

وذكر أن “استاد بنغازي وميناءها والمطارات وبعض المباني الجامعية تندرج في إطار هذه المشاريع”، مشددًا على أن الأتراك على استعداد لاستكمال المشاريع غير المنجزة في المنطقة.

في السياق نفسه أن “إعادة فتح القنصلية العامة التركية في بنغازي قد تطرح على جدول الأعمال خلال وقت قصير”، موضحًا أن “السفير يلماز أعرب أيضًا عن وجود إرادة تركية في هذا الصدد”.

كما أشار إلى أن الجانب التركي عبّر عن رغبته أيضًا في بدء رحلات جوية مباشرة بين تركيا وشرق ليبيا، مؤكداً أن جميع اللقاءات عقدت في جو تخيم عليه مشاعر الصداقة والأخوة المتبادلة، وأن اللقاءات جسدت الرغبة المتبادلة في إقامة علاقات ثنائية تشمل كافة المجالات.