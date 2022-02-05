إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي عن لقاء جمع رئيس هيئة أركان الجيش، أفيف كوخافي، مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيدس .

وفي بيان له، أوضخ الجيش الإسرائيلي أن الجانبين ناقشا “التدريبات المشتركة القادمة ومكافحة التهديد المشترك المتمثل بالنظام الإيراني”.

وفي سياق آخر، أضاف بيان الجيش:”أعرب رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي عن أسفه لوفاة عمر عبد المجيد أسعد، موضحا أن “هذا الحادث يشكل انحرافا خطيرا جدا عن قيم الجيش الإسرائيلي”.

تجدر الإشارة إلى أن عمر عبد المجيد أسعد (78 عاما) هو مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، تم الإعلان عن وفاته بعد وقت قصير من توقيفه من قبل الجيش الإسرائيلي في بلدة جلجليا بالضفة الغربية الشهر المنصرم، إذ أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، كان قد قال الأربعاء الماضي في بيان: “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء ظروف وفاة عمر أسعد، وهو مواطن أمريكي وجد ميتا بتاريخ 12 يناير المنصرم بعد أن احتجزه جنود إسرائيليون في الضفة الغربية”.

وأضافنيد برايس: “نلاحظ البيان العلني بشأن تقرير التحقيق الذي أجراه قادة الجيش الإسرائيلي في القضية والنتائج التي توصل إليها، بما في ذلك تحديده أن الحادث قد أظهر زلة واضحة في التصرف الأخلاقي، وفشلا في حماية قدسية أي حياة بشرية”.

المصدر: “I24”