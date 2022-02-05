إنجلترا – حقق فريق ميدلزبره مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله لدور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه مانشستر يونايتد، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (8-7).

سجل الإنجليزي جادون سانشو هدف التقدم لأصحاب الأرض “الشياطين الحمر” في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

ورد لاعب خط الوسط مات كروكس بهدف التعادل للضيوف عند الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة، على ملعب “أولد ترافورد”.

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، في الدقيقة 20 “بغرابة” حيث سدد الكرة “بغرابة” خارج الأخشاب الثلاثة، بجوار القائم الأيمن من الحارس جوي لوملي.

وحسم فريق ميدلزبره نتيجة المباراة لصالحه بركلات الجزاء بسبعة أهداف مقابل ستة، بعد أن أهدر السويدي، أنثوني إيلانغا، مهاجم مانشستر يونايتد، ركلة الترجيح السابعة لفريقه.

المصدر: RT