الولايات المتحدة – شهد سهم “فيسبوك” (المملوك لـ”ميتا”) انخفاضا غير مسبوق في تاريخه بنسبة 25% بعد أن حققت الشركة نموا في الإعلانات أقل من المتوقع.

وأدى الانخفاض الهائل في الأسهم إلى القضاء على على أكثر من 200 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.

وقال خبراء إن تغيير علامة “فيسبوك” التجارية إلى “ميتا” (Meta) لم يكن كافيا لإلهاء المستثمرين عن المشاكل الموجودة في أعمالها.

وخسر تطبيق “فيسبوك” الرئيسي مليون مستخدم يوميا في أميركا الشمالية، حيث يحقق أكبر قدر من المال من خلال الإعلانات.

وأدى هذا الانخفاض إلى تراجع إجمالي عدد المستخدمين اليوميين لـ”فيسبوك” على مستوى العالم، وهو ما أكده متحدث باسم الشركة بأنه أول انخفاض متسلسل في تاريخ الشركة.

المصدر: وكالات