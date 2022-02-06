ليبيا – سلط تقريران إخباريان نشرهما موقع “إنفو مغرانتس” الإخباري الإفريقي وصحيفة الشرق الأوسط الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد نقل أولهما معاناة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، الذين أفاد أحدهم باضطراره لإنفاق نحو 4 آلاف يورو للذهاب إلى ليبيا في العام 2020 بهدف العمل فيها، وليس التوجه عبرها لاحقًا إلى أوروبا باستخدام أحد قوارب تهريب البشر.

وأضاف المهاجر غير الشرعي أنه عمل لبضعة أشهر بصفة عامل بناء في مدينة بنغازي، إلا أن صاحب العمل قام بضربه بعد أن طالب بمستحقاته المالية ليقرر لاحقًا المخاطرة بحياته والهجرة بصفة غير شرعية من ليبيا إلى إيطاليا عبر قارب متهالك أملًا في حياة أفضل.

وتابع المهاجر غير الشرعي أنه أمضى مع 93 من زملائه 40 منهم من بني جلدته نحو 24 ساعة على متن القارب لعبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية تحديدًا في الـ21 من فبراير من العام 2021 ليتم نقله لاحقًا إلى العاصمة روما.

وبين المهاجر غير الشرعي أنه دفع ألفي يورو لمهرب البشر في ليبيا في مقابل رحلته إلى إيطاليا فيما أوضح التقرير أن ما لا يقل عن 7574 من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا إلى أوروبا خلال العام 2021 عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط وجلهم طبعًا قادمون من ليبيا.

وبالانتقال إلى التقرير الثاني الذي أشار إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع السفير المصري في ليبيا تامر مصطفى برئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد الخوجة في العاصمة طرابلس جاء في ضوء مطالب أهالي العديد من المهاجرين غير الشرعيين المعتقلين بمراكز الاحتجاز الليبية.

وأكد التقرير أن الأهالي يطالبون باستمرار السلطات المعنية في بلادهم وليبيا إجراءات لإعادة أبنائهم إلى مصر، ناقلًا عن تقارير غير رسمية تأكيدها أن مراكز الاحتجاز الليبية تشهد تواجد العشرات من هؤلاء ممن يعيش معظمهم في ظروف قاسية ويتعرضون لمعاملة غير إنسانية بحسب من فر منهم.

ونقل التقرير عن ذوي هؤلاء تعرض أبنائهم لتعامل لا إنساني بمراكز الاحتجاز الليبية ومنها “بئر الغنم” أو “وادي الحي” في جنوب غرب العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن المصريين من المهاجرين غير الشرعين المتواجدين في هذا المركز ممن يتعرضون لسوء المعاملة يبلغ عددهم أكثر من ألف.

ترجمة المرصد – خاص