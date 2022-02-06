الإمارات العربية – يحتضن استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي اليوم الأحد، في الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش، “الديربي” العربي بين الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

وسيبدأ الهلال غمار مونديال الأندية 2021، بالتشكيلة الأساسية التالية، التي اختارها مديره الفني البرتغالي، ليوناردو جارديم (47 عاما)، ضد منافسه الجزيرة:

بينما اختار الهولندي مارسيل كايزر (53 عاما)، المدير الفني لنادي الجزيرة، غمار مونديال الأندية بالتشكيلة الأساسية التالية:

وقص نادي الجزيرة الإماراتي شريط النسخة الـ18 لبطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، مساء يوم الخميس الماضي، بفوز عريض على فريق وبيري من تاهيتي (4-1) في المباراة الافتتاحية، التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

وتستضيف الإمارات منافسات مونديال الأندية، خلال الفترة من الثالث ولغاية الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، بمشاركة سبعة أندية منها ثلاثة عربية، وهي: (الجزيرة الإماراتي، الأهلي المصري، الهلال السعودي، مونتيري المكسيكي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، وبيري من دولة تاهيتي).

المصدر: RT