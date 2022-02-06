ليبيا – قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن تطبيق حزمة من الإجراءات في البلاد هي مسؤولية تضامنية تشاركية من جميع القطاعات، بداية من الحرس البلدي لوزارة الداخلية إلى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة وتشكيلاتها ومؤسساتها.

السائح أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الوضع الوبائي ما زال مقلقًا؛ لأنه زاد عدد الانتشار مهما كان المجتمع ونوع المتحور والتحصين لكن هناك حالات ستحتاج لعناية فائقة وتتناسب طرديًا مع الزيادة في عدد الحالات.

ونوّه إلى أنه ستنطلق يوم الثلاثاء القادم حملة من قبل المركز الوطني لمكافحة الامراض تحت اسم “معكم لـ 6” حيث ستعمل كل المراكز الصحية في البلاد ليبيا بالكامل ويوميًا من 8 صباحًا للساعة 6 مساءً وحتى الجمعة والسبت لمدة عشرة أيام.

وبشأن الإجراءات التي تم اتخاذها والحجز على حساب الطوارئ التابع لوزارة الصحة بعد الكشف عن شبهات فساد غير مسبوقة علق قائلًا: “التقيت مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وكان الحديث داعمًا لحل المشاكل العالقة وقد عرض كل الدعم لحل الأمور، وبالفور أصدر تعليماته للإدارات الفنية لمتابعة هذه المسألة وحل الأمور الفنية العالقة، وكان اجتماعه يصب في مصلحة المواطن في هذا الظرف، ولكن لا يعني غياب دور الاجهزة الرقابية، قال بالحرف سيساعد في تخصيص مخصص من توصيته للطوارئ للعاملين في جائحة كورونا ويضبط مسألة تجميد حسابات وزارة الصحة والنظر في انفراج هذه الأزمة”.

كما تابع: “أرسلت بروتوكول خاص لوزير الحكم المحلي ينص على تقسيم البلاد لمناطق وحزمة من الإجراءات وأهم جهاز لضبط المسألة هو الإصحاح البيئي في وزارة الحكم المحلي والحرس البلدي أكبر جهازين لديهم سلطة مسموعة في البلاد، أرسلت الكتاب ولم يصلني رد من وزير الحكم المحلي للآن”.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ تساؤل حول تقرير المركز عن الوضع الوبائي الأخير ونسبة الارتفاع التي بلغت بحسب البيانات 85%؜ عن الأسبوع السابق ،الرقم يدفع للتساؤل عن مدى صحته، وإذا كان الارتفاع حقيقيًا وصحيحًا ما الذي يؤشر له هذا المستوى من الارتفاع؟

نعرف أن المتحور أوميكرون له صفة سرعة الانتشار، وفي البلاد شخصنا ذلك في 29 ديسمبر فقد خرج إعلان أن أول حالات مكتشفة في طرابلس قلناها في غضون شهر سيصبح هو المتحور السائد، كنا نشهد استقرارًا في الوضع الوبائي لا نعني به انعدام كورونا من المشهد بل بقينا أكثر من ثلاثة أشهر على مستوى وبائي مستقر من حيث الأرقام وهو معدل الانتشار لا يتجاوز فيه الرقم 1 والآن المعدل أصبح 1.4 وهو في لغة الوبائيات يعتبر رقمًا كبيرًا جدًا مقارنة بحالة الاستقرار التي كانت عليه.

الشاهد من زيادة الانتشار هي ما شهدناه من سعة مخابراتية في المعامل في البلاد، أصبحنا نعمل من 11 ألف لـ 10 آلاف فما فوق اختبار في اليوم، وكنا قبل الموجة هذه 4 آلاف يوميًا، كلما زادت عدد الاختبارات بالمنطق سيزيد عدد اكتشاف الحالات الموجبة في ظل الجائحة يعتبر الرقم منطقي، لكن المطمئن نوعًا ما أن الزيادة لا يعكسها زيادة في عدد الحالات الحرجة التي تحتاج لعناية فائقة.

س/ كم نسبة الحالات التي تحتاج لعناية فائقة وحرجة؟

كنا في متوسط قبل هذه الموجة من 120 إلى 130 على كافة ربوع البلاد، الآن الرقم شهد استقرارًا لـ 135، مريض عناية في كافة ربوع البلاد، عندما تكثر الاختبارات معدل الوفاة يقل وهذا ما حصل وهو غريب، كان معدل الوفاة في ليبيا 1.55 أي كل 100 شخص مصاب سيموت 1.5.

المعدل للوفاة يقاس بعدد المرضى المصابين وكان يقابلهم حالات وفاة، عند تشخيص حالات أكبر المعدل سيقل؛ لأن البسط زاد رقمه والمقام وهو عدد الوفيات كما هو، معدل الوفاة كناتج بالآخر اقل في هذه الموجة، والرقم أصبح 1.3 وهو ممتاز مقارنة بالدول الأخرى، عندما نقارن ليبيا بالدول الأخرى نقارن في أنفسنا بدول مستقرة ولديها نظام صحي، نحن أعلى بمراحل من دول لديها نفس المستوى الوضع السياسي المتقلب ونحن أفضل منهم بكثير.

س/ اليوم عندما نتحدث عن زيادة عدد الاختبارات وهذه مسألة إيجابية، الارتفاع الحاصل خلال الأسبوع الأخير الذي بلغت نسبته 85% حاصل في نفس الفترة التي فيها زيادة عدد الاختبارات، بالتالي مسألة الرعب من هذا الارتفاع تظل قائمة، كون المتحور الأخير سريع الانتشار يجعل المسألة عادية وغير مخيفة ومرعبة؟

نحن كدروس سابقة اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في المركز الوطني للأمراض، يوميًا نخوض هذا النقاش وهي النخبة من الاخصائيين والاستشاريين في البلاد، على كافة التخصصات من علم الأوبئة للعناية الفائقة وإلى النساء والولادة والباطنة وتخصص طب المجتمع، التخصص هذا الزملاء وضعوا نظامًا يسمى نظام دليل الإجراءات من خمس مستويات كل مستوى فيه به عدة مؤشرات بداية من عدد الإصابة ومؤشر التكاثر، وفيه نسبة التطعيمات في كل بلدية وكل منطقة ولديه نسبة الجهوزية من ناحية مراكز العزل وكم فيها شاغرة وفيها غير ممتلئ، لديه من جهوزية النظام الصحي من أدوات ومشغلات وادوية وما إلى ذلك، كل المؤشرات صُبت في هذا القالب وتم تقسيم البلاد لـ 22 منطقة صحية.

البيان الليبي يحدث أسبوعيًا بهذه الخريطة التي تبين لنا الآن أن طرابلس الكبرى في بلديتها الـ 13 هي منطقة حمراء وفي المستوى الخامس، هذا المستوى أعلى مستوى ممكن أن تصل إليه كيف وصلنا لهذا؟ عندما وضعنا هذه المؤشرات في قالب أرقام خرج علينا مؤشر يصنف على أنه في المستوى الخامس ولدينا الآن الزاوية في المستوى الرابع والخمس في المستوى الرابع وباقي البلاد في المستوى الرابع، هذه المستويات على ضوئها أحلنا حزمة من التوصيات للوزارات المعنية فيها البيان وفيها هذه المستويات ودليل الإجراءات وفي مستوى يلزم حزمة من الإجراءات.

أحلنا التوصيات بغض النظر عن إمكانية تطبيقها أو لا ونقلنا الوضع العلمي الصحيح، ولكن صانع القرار في يده تقييم من ناحية تطبيق الإجراءات أو لا، كلنا نعرف أن تطبيق حزمة من الإجراءات في البلاد هي مسؤولية تضامنية تشاركية من جميع القطاعات، بداية من الحرس البلدي لوزارة الداخلية إلى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة وتشكيلاتها ومؤسساتها على ضوء هذه التوصيات، رأينا الآن ما هو المستوى الحقيقي للبلاد، نستطيع القول إن الوضع ما زال مقلقًا، لماذا؟ لأنه كلما زاد عدد الانتشار مهما كان المجتمع وأوميكرون خفيف أو أقل ضراوة من سابقيه، ومهما كان لدى المجتمع نسبة من التحصين نوعًا ما مقبولة، ولكن هناك حالات تحتاج لعناية فائقة وتتناسب طرديًا مع الزيادة في عدد الحالات، لذلك لا يمكن أن نقول إن اميكرون خفيف ولا يسبب حرجًا ونتنازل عن الإجراءات الاحترازية وتعود الأمور عادية وهذا المتحور عادي جدًا.

س/ هل ما زال هناك خشيه من احتمالات انهيار في النظام الصحي؟

الآن تعرف أن الموسم شتوي بارد ومصانع واحتياجات الأكسجين عادة في الشتاء تكون متوفرة بأكثر، حتى تصنيع الأكسجين وسعته باللتر يكون أكثر، في الصيف الوضع مخالف جدًا، الفارق أنه للآن لدينا مقياس وهو مراكز العزل، كنا قبل أسبوع على مشارف كارثة كادت أن تحصل في البلاد، لأنه كان هناك اعتصام للأطباء الزملاء الذي نوجه لهم تحية لصبرهم وكفاحهم في تقديم المساعدة والعون للمواطن وصبرهم في عدم تلقي حقوقهم، لكن أؤكد لهم أنه للأمانة اجتمعت مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة والهدف إعطاء التعليمات فورًا في بداية السنة المالية 22 سيتم تخصيص مبلغ مالي لإعطاء حقوق هؤلاء العاملين، في جائحة كورونا وحتى فرق الرصد والتقصي.

بالنسبة للوضع الصحي نحن نترقب وكنا قبل عشرة أيام مراكز العزل في طرابلس المركز بما أنها منطقة حمراء لا بد أن يكون فيها جهوزية وكان هناك اعتصام لأكثر من مركز عزل كبير ومجهز، كان هناك خمس مراكز عزل خارجة عن الخدمة غياب مراكز العزل في هذا الوقت الحساس، كان ينبئ أن هناك كارثة، وبالأخص عندما كان الحمل يأتي لمركز عزل معيتيقة وكنا نشاهد يوميًا ونتابع ما يحدث في مركز عزل معيتيقة من اكتظاظ وزحام وأسرة وما إلى ذلك، هذا بالفعل كنا على وجه كارثة ولكن دخلت المراكز للخدمة وخفف هذا من الضغط والعبء على المراكز الأخرى، لو أعطينا مكافأة للعاملين وكل مراكز العزل التي تم إنشاؤها رجعت للخدمة بكامل طاقتها أقول إنها ستمر هذه الموجة بردًا وسلامًا على الليبيين، لأن المسألة متحور خفيف في جهوزية بالنظام الصحي والعاملون راضون وعندهم مكافآتهم وحقوقهم ومع توفير جهوزية المختبرات والأدوية الوضع لن يكون مقلقًا.

س/ مسألة الأطقم الطبية ومدى جاهزيتها للعمل بعد التسويات التي حصلت، الإشكاليات التي تمر بها وزارة الصحة عقب الحبس الوزير والوكيل، هل أثرت على جهود عملكم في المركز؟

العملية قلت إنها تضامنية مع باقي الوزارات فما بالك الوزارة الواحدة ووزارة الصحة، نعم أحيانًا تجد نفسك أمام مسؤوليه أخلاقية قبل أن تكون وظيفية تريد أن تجد الحلول وتتكلم عن فرق العزل والفلترة رغم أنهم لا يتبعون المركز الوطني لمكافحة الأمراض بل إدارة الطوارئ في وزارة الصحة لكن عندما حدث الحدث تضامنا واجتمعنا مع إدارة الطوارئ في وزارة الصحة، وأصبحنا نتكلم كجسم واحد على الرغم لكل منا اختصاصه، غياب صانع قرار في وزارة الصحة سيخلق بعض الركود في بعض القرارات التي تحتاج لسرعة تدخل وفورًا عندما تم تكليف المهندس رمضان بوجناح اجتمعنا لحلحلة بعض الأمور العالقة، ولكن الوضع الآن الطوارئ يحتاج لتكاتف الجهود، ولكن بالفعل غياب وزير الصحة أثر.

س/ الإجراءات التي تم اتخاذها والحجز على حساب الطوارئ التابع لوزارة الصحة بعد الكشف عن شبهات فساد غير مسبوقة في إشكالات ناتجة عن عدم توفر ربما التمويل؟

التقيت مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وكان الحديث داعمًا لحل المشاكل العالقة، وقد عرض كل الدعم لحل الأمور، وبالفور أعطى تعليماته للإدارات الفنية لمتابعة هذه المسألة وحل الاأور الفنية العالقة، وكان اجتماعه يصب في مصلحة المواطن في هذا الظرف ولكن لا يعني غياب دور الأجهزة الرقابية.

قال بالحرف سيساعد في تخصيص مخصص من توصيته للطوارئ للعاملين في جائحة كورونا ويضبط مسألة تجميد حسابات وزارة الصحة والنظر في انفراج هذه الأزمة، أعطى تعليمات واضحة ووعد أنه سيساعدنا في اجتياز الأمر.

س/ من بين الإجراءات التي تتكلم عنها إيقاف العملية التعليمية في بعض المدارس، هناك بلديات أخذت خطوة تجاه هذا، هل توصون بهذه الخطوة؟

وزارة التربية والتعليم أكثر وزارة حريصة على تطبيق توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ونحن من قبل ظهور أوميكرون أعددنا دليل حزمة من الإجراءات وبروتوكول صحي للأخوة في وزارة التربية والتعليم، وينص على أنه عند اكتشاف 3 حالات وأكثر في الفصل يغلق الفصل لمدة أسبوع، وعند اكتشاف حالات في أكثر من 3 فصول تقفل المدرسة، وما حدث آخر أسبوع زيادة رهيبة في عدد الفصول في بلديات طرابلس الكبرى، أعطينا الصلاحية والحكم الذاتي لمراقبة التعليم واجتمعنا بهم، 13 مراقب تعليم في بلديات طرابلس الكبرى بحكم أنها منطقة حمراء، وأعطيناهم التعليمات أو توصيات أن لديهم الحق في قفل مدارس في بلدياتهم وفق البروتوكول الصحي، كان هناك أكثر من خمس مراقبات تعليم أعلنوا إقفال الدراسة؛ لذلك كان لزامًا على الزملاء في وزارة التربية والتعليم وبالتشاور مع اللجنة العلمية في المركز أن تقفل المدارس اسبوعين والقفل سيأتي في حين الرفع من التطعيمات في البلاد.

أعطيناهم أسبوعين قفلوا فيه وهذا ما خفف علينا الضغط لأن شاهدنا أطفال في مركز العزل وهذا كان ناقوس ليس مبشرًا بالخير عندما توقفت الدراسة في طرابلس الكبرى أعطينا فرصة للتطعيمات، وأن يخفف العبء وهذه الموجة ستكون سريعة، على أن يكون الإغلاق مدة أسبوعين من إجازة نصف السنة، أي أنه لن يكون هناك عطلة نصف السنة، وأعطيناها في طرابلس فقط لأنه نعرف أن المتحور سينتشر في كل البلاد لذلك كل منطقة حمراء تعطى لها فرصة في استخدام عطلة نصف السنه لتكون كسرًا لحاجز العدوى.

أرسلت بروتوكولًا خاصًا لوزير الحكم المحلي ينص على تقسيم البلاد لمناطق وحزمة من الإجراءات وأهم جهاز لضبط المسألة هو الإصحاح البيئي في وزارة الحكم المحلي والحرس البلدي أكبر جهازين لديهما سلطة مسموعة في البلاد، أرسلت الكتاب ولم يصلني رد من وزير الحكم المحلي بانتظار الرد من حضرته وتعميم الإجراءات داخل البلديات.

من يوم الثلاثاء القادم هناك حملة سيطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحت اسم معكم لـ 6 حتى الجمعة ستكون كل المراكز الصحية في البلاد ليبيا بالكامل تعمل يوميًا من 8 صباحًا للساعة 6 مساءً، وحتى الجمعة والسبت لمدة عشرة أيام.

95% من المتواجدين بمراكز العزل الذين هم الآن تحت التنفس الصناعي لم يتلقوا اللقاح أو تلقوه جرعة واحدة ومر عليها أكثر من 6 شهور، لذلك أشجع كل شخص أن يتلقى اللقاح من خلال الحملة التي أطلقناها.