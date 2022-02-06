السودان – أفاد مكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، امس بسقوط قتلى وجرحى إثر اشتباك بمقر بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة “يوناميد” في مدينة الفاشر.

وجاء في بيان المكتب: “وقعت عصر اليوم بمقر بعثة (يوناميد) بالفاشر أحداث مؤسفة تتلخص في حدوث اشتباك بين القوة المكلفة بحراسة أحد المنشآت بمقر بعثة (يوناميد) مع مجموعة منفلتة حاولت التعدي على المقر، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين حيث تم إخلاء المصابين إلى مستشفى الفاشر العسكري لتلقي العلاج وتمت السيطرة على الموقف”.

وأضاف البيان أن “التحقيق جار في الحادث تحت إشراف ومتابعة لجنة أمن الولاية”.

وأُنشئت “يوناميد” قبل أكثر من 13 عاما بهدف حماية المدنيين في إقليم دارفور، الذي شهد نزاعا مسلحا بين الحكومة وجماعات مسلحة أسفر عن مقتل آلاف وتشريد ملايين من سكانه، وفق الأمم المتحدة.

وقوات “يوناميد” كانت تضم، بحسب موقع الأمم المتحدة، 4 آلاف عسكري و480 مستشارا أمنيا من قوات الشرطة، إضافة إلى 483 مدنيا من الموظفين الدوليين، و945 موظفا من المدنيين المحليين.

المصدر: RT