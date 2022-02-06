العراق.. الصدر يقاطع جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ويوقف المفاوضات مع الكتل السياسية

العراق.. الصدر يقاطع جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ويوقف المفاوضات مع الكتل السياسية

العراق – أعلنت “الكتلة الصدرية” التي يقودها زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، مقاطعة جلسة مجلس النواب المقبلة والخاصة بانتخاب رئيس جمهورية العراق.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، حسن العذاري، خلال مؤتمر صحفي: “بأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تقرر مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس البرلمان”، الذي ينتمي للكتلة الصدرية.

وأضاف: “تقرر أيضا تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية”.

المصدر: RT