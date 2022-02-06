العراق.. القبض على “إرهابي” ينقل الطعام والهواتف لعناصر “داعش” على جبل في نينوى

العراق.. القبض على “إرهابي” ينقل الطعام والهواتف لعناصر “داعش” على جبل في نينوى

العراق – أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، امس القبض على “إرهابي” في محافظة صلاح الدين ينقل الطعام والهواتف في جبل قره جوغ بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي أن “شعبة استخبارات الفرقة 14 نفذت عملية نوعية تميزت بالمراقبة الدقيقة لتحركات أحد العناصر الإرهابية، عندما كان يتنقل ما بين محافظتي صلاح الدين ونينوى”.

وأضافت: “بالتعاون مع قوة من الفوج الثاني لواء المشاة 50 في قيادة القوات البرية وبعد توافر كافة الأدلة ألقي القبض عليه في منطقة كنعوص بمحافظة صلاح الدين”.

وأشارت إلى أن “الإرهابي كان ينقل الأرزاق (الطعام) والهواتف النقالة للفلول الإرهابية المختبئة في جبل قره جوغ بنينوى”.

المصدر: RT