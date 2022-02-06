ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عمر العربي أن الجلسة التي دعا إليها النائب الأول فوزي النويري اليوم الأحد في طرابلس تشاورية، وهي إجراء عادي في الغالب، للتشاور حول موضوع الإبقاء على الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة.

العربي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من قطر قال: إن جلسة النواب الإثنين بطبرق ستخصص لتقديم المترشحين لرئاسة الحكومة برامجهم، ثم التصويت على رئيس للحكومة الثلاثاء أو الأسبوع المقبل، وفق قوله.

وأضاف عضو مجلس النواب أن عدد المتقدمين لرئاسة الحكومة غير معروف حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الجلسة التصويت على رئيس الحكومة الذي بدوره يختار وزراءها.