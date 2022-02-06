الكاميرون – احتل منتخب الكاميرون المركز الثالث في بطولة كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم، على حساب منتخب بوركينا فاسو إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (5-3)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف متتالية، الأول سجله المدافع البوركينابي ستيف ياغو “للخيول” في الدقيقة 24 بتسديدة رأسية. بينما جاء الهدف الثاني بـ”نيران صديقة” سجله حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا خطأ في مرماه، في الدقيقة 43 من الوقت الأصلي للشوط الأول. قبل أن يضيف المهاجم جبريل أوتارا الهدف الثالث “لخيول” بوركينا فاسو بحلول الدقيقة 47.

لكن منتخب الكاميرون عاد من بعيد، وأحرز ثلاثة أهداف متتالية “ريمونتادا”، الأول سجله المهاجم الكاميروني ستيفان باهوكين “للأسود غير المروضة” عند الدقيقة 71، ومن ثم أضاف زميله المهاجم فينسيت أبو بكار هدفين متتاليين عند الدقيقتين (85 و88) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “أحمدو أهيدجو” في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأكمل منتخب “الأسود غير المروضة” الكاميرونية الـ”ريمونتادا” أمام منتخب “خيول” بوركينا فاسو في سلسلة ركلات الترجيح (3-3)، والتي لجأ إليها الطرفان مباشرة بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة بثلاثة أهداف لكل منهما.

واحتل المنتخب الكاميروني بذلك المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في عام 1972 على حساب جمهورية الكونغو، وتوج باللقب 5 مرات، آخرها في عام 2017 على حساب نظيره المصري، حامل الرقم القياسي برصيد 7 ألقاب، ولديه فرصة للفوز بالثامن، غدا الأحد، على حساب السنغال.

يذكر أن منتخب الكاميرون خسر أمام نظيره المصري بركلات الترجيح (1-3) بعد تعادلهما من دون أهداف بعد الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على ملعب “باول بيا ستاديوم” بالعاصمة ياوندي.

بينما خسر بوركينا فاسو أمام نظيره السنغالي (1-3) في اللقاء الذي جرى بينهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب “أحمدو أهيدجو” في ياوندي أيضا.

وستقام المباراة النهائية للبطولة القارية، بين المنتخبين المصري والسنغالي مساء الأحد، على ملعب “باول بيا ستاديوم” في العاصمة ياوندي.

المصدر: RT