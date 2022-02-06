وارتبط اسم هالاند بالانتقال للميرنجي، بدءاً من الموسم المقبل، لتكوين ثنائية مرعبة مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي تشير كل التقارير إلى اقترابه من الميرنجي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل.وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن ريال مدريد انسحب من سباق التعاقد مع هالاند، المطلوب من عمالقة أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد سيركز كل جهوده في الصيف المقبل على التعاقد مع كيليان مبابي، الأمر الذي من شأنه أن يعطله عن التركيز مع صفقة ضخمة أخرى بحجم صفقة هالاند.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن حجم العمولات المطلوبة في صفقة هالاند، لا يحبذها ريال مدريد، خاصة أنها قد ترفع سعر اللاعب إلى أكثر من 150 مليون يورو.

ومن المعروف أن برشلونة من أبرز الأندية المهتمة بضم هالاند، الذي سبق وأن أعلن رغبته في اللعب بإسبانيا.