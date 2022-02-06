ليبيا – وصف سفير واشنطن مبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الاستقرار في إقليم فزان بالأمر الحاسم للمصالحة الوطنية بعد سنوات من الصراع.

بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في ليبيا اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن موقف نورلاند جاء خلال لقاء جمعه بوفود من التبو والأهالي في مدينة مرزق، وخلاله شدد على الحاجة لمبادرات الوساطة المحلية من أجل دعم السلام الدائم في ليبيا.

وتطرق نورلاند في اللقاء لمبادرة الحوار التي أقيمت تحت رعاية الشبكة الوطنية للوسطاء وأطلقت عملية سلام من شأنها أن تحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في ليبيا، مؤكدًا أن ممثلي التبو والأهالي المجتمعين من أجل هذه المبادرة مثال على كيفية جعل الحوار والمصالحة ينجحان من أجل خير جميع أفراد شعب ليبيا.

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