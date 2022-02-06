ألمانيا – أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن التضخم في منطقة اليورو سيبقى مرتفعا أطول مما كان يتوقع خلال السنة الراهنة.

وأوضحت لاغارد، خلال مؤتمر صحفي عقدته امس أن “التضخم سيبقى مرتفعا على المدى القصير” إذ أن أسعار الطاقة لا تزال “السبب الرئيسي” لهذه الزيادة الكبيرة التي تقلق المستهلكين، وأضافت مع ذلك أنه سيتراجع هذه السنة.

وأشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي أبقى الخميس على معدلات الفائدة عند مستوى متدن غير مسبوق ولا يزال يعول على تراجع التضخم في 2022.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن “تراجع عدم اليقين المرتبط بالجائحة بعض الشيء” لكن في المقابل “زادت التوترات الجيوسياسية” في إشارة غير مباشرة إلى الأزمة بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا.

وقد تؤثر هذه التوترات خصوصا على أسعار الغاز الروسي الذي تستورده الدول الأوروبية.

المصدر: “فرانس برس”