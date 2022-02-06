ليبيا – رأى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن السبب الرئيس وراء فشل إجراء الانتخابات في الـ 24 من شهر ديسمبر الماضي هو عدم وجود حد أدنى للتوافقات السياسية.

المشري وفي مؤتمر صحفي له اليوم الأحد تابعته صحيفة المرصد قال:” إن جل الأجسام سواء عسكرية أو سياسية أو اجتماعية في البلاد يعبر عنها مجلسي النواب والدولة.

وعد أن أقرب الطرق للوصول إلى توافقات هو التوافق بين مجلس النواب والدولة، مضيفًا:” وليس لدينا خيار إلا بتوافق مجلسي النواب والدولة أو تكون العملية السياسية برمتها خارج الأيادي الليبية، لذا علينا جميًعا تقديم تنازلات من أجل الوطن سواء من مجلس النواب أو الدولة أو من الداعمين لهما”.

وتعليقًا على حادث الطفل المغربي ريان، قدم المشري تعازيه للمغرب ولذوي الطفل، موضحًا أن الكثير من أطفال اليمن يموتون بسبب الحرب، كما يموت أطفال سوريا بسبب الهجرة والبرد، مشيرًا إلى أن أطفال ليبيا مرت عليهم كوارث كثيرة من أصوات الدبابات والقذائف.

وعن لقاءات المغرب، قال المشري:” نعم، عقدنا عدة لقاءات بترتيب من المغرب، وأهمها لقاء على مستوى رئاسة المجلسين وهي لقاءات غير رسمية وغير علنية نهدف من خلالها الوصول إلى حلول قبل الوصول إلى الإعلام، حيث وجدنا تجاوب من جهة البرلمان”.

وأضاف:” الثقة كانت مفقودة بين مجلس النواب والدولة سابقًا، والآن نحاول أن نبني الثقة مع البرلمان، لدينا تحفظ على السلوك الجماعي لمجلس النواب، خاصة قراره الأخير بتشكيل حكومة جديدة والذي يعتبر قفزة في الهواء، كون البرلمان يريد تجاوز مجلس الدولة في بعض الاختصاصات الممنوحة في الاتفاق السياسي، فالوثيقة التي أعطت الشرعية لمجلس النواب هي نفسها التي أعطت الشرعية لمجلس الدولة”.

وتابع:” تعاملنا مع لجنة خارطة الطريق من خلال رؤساء اللجان، وتوصلنا لتفاهمات وعرضت على مجلس الدولة ويفترض عرضها على مجلس النواب”، معربًا عن أمله بأن تؤخذ التفاهمات بعين الاعتبار في الجلسة المقبلة والذهاب في مسار اعتماد خارطة طريق لتوضيح موعد للانتخابات .

وأوضح المشري عن مطالبات مجلس الدولة والمتمثلة بإجراء الاستفتاء على الدستور أو الذهاب لقاعدة دستورية أو إجراء الانتخابات البرلمانية على قوانين المجلس الإنتقالي التي تم عليها انتخاب المؤتمر الوطني العام.

وبشأن وضع حكومة الوحدة، أكد المشري أن لديهم ملاحظات على الحكومة سواء سياسية أو بعض تهم الفساد التي طالت بعض وزرائها، مشيرًا إلى أن موضوع الحكومة ليس أولوية مطلقة لدى المجلس.

وأردف: “مصرون على ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار السلطة التنفيذية، وفي حال تم وضعها يوم غد ينطلق المسارين (الاستفتاء على الدستور مع مسار تغيير السلطة التنفيذية).

وواصل حديثه:” في حال ذهاب البرلمان في مسار السلطة التنفيذية منفردًا هذا يعني أن هذا المسار سيولد ميتًا، حيث أثبتت التجربة لا يمكن لأحد الأطراف يغلب رأيه على الأخر”.

ودعا المشري إلى إيجاد توافق على خارطة الطريق ومن ثم الذهاب للمسار الدستوري والسلطة التنفيذية.

وأضاف:” كان من المفترض أن تكون لنا زيارة إلى مدينة طبرق اليوم الأحد، بترتيب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي لترتيب الزيارة، لكن بعد التداول في مجلس الدولة تم تأجيلها “.

وأكد رئيس مجلس الدولة رفضه لحكم العسكر والإستبداد وحكم العائلة، معترفًا بمجلس النواب كونه جسم اختاره الليبيين، لافتًا إلى أن في حال عدم الوصول إلى حالة من التوافق فأن البلاد ستغرق.

واستطرد:” موقفنا من أتباع النظام السابق ،مظام القذافي لن يعود، وموقفنا موقف ثابت لا يتزعزع وثورة فبراير أنهت الموضوع، لكن من كان له حق من أنصار النظام السابق يجب أن يأخذ حقه، من هو مذنب سواء ابن معمر القذافي أو خليفة حفتر فهو مذنب ،أما ثورة فبراير مبنية على العدل والمساواة”.

المشري اختتم بالقول:” مستمرون في لقاءاتنا مع البرلمان داخل الوطن، ذاهبون إلى توافقات، إما الاستفتاء على الدستور أو مراجعة مشروع الدستور أو الاتفاق على قاعدة دستورية”، مطالبًا بإجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن لتحقيق التوازن للجميع.