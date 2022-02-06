ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على هامش مشاركته في الدورة العادية 35 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.

اللقاء كان مناسبة تم خلالها التطرق إلى الوضع في ليبيا وتطور المسار السياسي والمشاورات الجارية مع مختلف الأطراف؛ لإيجاد التوافقات الضرورية التي من شأنها دعم الأمن والاستقرار في ليبيا، بما يمكنها من استعادة مكانتها الوازنة ودورها الحيوي في المنطقة.

وأكّد رئيس المجلس الرئاسي تقديره لموقف الرئيس التونسي قيس سعيّد الداعي الى تمكين الشعب الليبي من إدارة شؤونه والكف عن التدخلات الأجنبية، وثمّن كل التسهيلات التي تتيحها تونس ليبقى المسار الليبي قائمًا حتى التوصل الى الحلول المنشودة.

وعلى المستوى الثنائي تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أفضل المستويات، وأهمية دعم وتنشيط وتنويع المبادلات التجارية البينية والشراكات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص والعام، باعتبارها عوامل أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقد حمّل المنفي وزير الخارجية إبلاغ تحياته إلى الرئيس قيس سعيّد، وأكد حرصه على دعم العلاقات باتجاه كل ما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.