ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مقر الاتحاد الإفريقي مع رئيس النيجر محمد بوعزوم على هامش المشاركة في القمة الـ35 للاتحاد في إثيوبيا.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنسيق المواقف بين البلدين الجارين عبر مداولات القمة الإفريقية وخاصة ملف الأمن والسلام، فضلًا عن بحث ملف الهجرة غير الشرعية التي تستنزف بشكل كبير موارد ليبيا أمنيا واقتصاديا.

وتابع البيان: إن هذا الملف يحتاج تعاونًا دوليًا جادًا من قبل المنظمات الإنسانية ودول شمال البحر الأبيض المتوسط من هذه ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدعم دول جنوب الصحراء بمشاريع تنموية، إضافة إلى حماية حقوق المهاجرين إنسانيا وصحيا.

وبحسب البيان، تدارس الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وعودة الأمانة التنفيذية لتجمع دول الساحل والصحراء إلى المقر الرسمي للتجمع بالعاصمة طرابلس، مع التوافق على طرح مقترح بعقد قمة طارئة للتجمع في إحدى الدول الأعضاء خلال شهر مارس القادم بالمغرب.