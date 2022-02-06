الكاميرون – يحتضن ملعب “أولمبي” في العاصمة الكاميرونية ياوندي، اليوم الأحد، مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي، في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية، بعدما فاز على مستضيف البطولة منتخب الكاميرون بركلات الترجيح 3-1، فيما حجزت السنغال مقعدها في المحطة الأخيرة من البطولة القارية، بفوزها على بوركينا فاسو 3-1.

ويغيب عن “الفراعنة” في لقاء اليوم، عدد من اللاعبين بسبب الإصابة بكورونا، أبرزهم حارس المرمى، محمد الشناوي، وأحمد حجازي، وأكرم توفيق، بينما يغيب عمر كمال عبد الواحد بسبب تراكم الإنذارات.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، على التشكيلة التالية في لقاء السنغال:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد المنعم – إمام عاشور.

الوسط: محمد النني – حمدي فتحي – عمرو السولية.

الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.

ويحتفظ كيروش بعدد من الأوراق الرابحة على دكة البدلاء منها محمود حسن “تريزيغيه”، أحمد سيد “زيزو”، محمد شريف، ورمضان صبحي.

المصدر: وكالات