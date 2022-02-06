ليبيا – شكى مربو الأغنام في مدينة الخمس من انتشار مرض اللسان الأزرق، الذي أدى لنفوق عشرات المواشي، وسط مناشدات لوزارة الزراعة بالتدخل العاجل لإنقاذ المربين.

الاختصاصي البيطري صلاح حنيش وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” قال: إن مرض اللسان الأزرق كان يظهر بشكل جزئي في فصل الصيف ويختفي مع دخول فصل الشتاء، إلا أن المرض هذا العام ظل مستمرًا مع ضعف إجراءات مكافحته. مشيرًا إلى الأعراض التي تظهر على المواشي وتبدأ بارتفاع درجات الحرارة وتورم وانتفاخ في الرأس والتهابات في المفاصل.

وبحسب ما ذكرت القناة فإن المرض الوافد على الحظائر الليبية تسلل عبر الاستيراد غير المقنن، بالإضافة لانتشار البعوض الناقل للمرض، حيث باتت تكاليف علاج المواشي المصابة مكلفة مع ارتفاع أثمان الحقن وفواتير الطب البيطري، وسط مناشدات من المواطنين لوزارة الزراعة بالتدخل العاجل لمساندة المربين، الذين فاقم المرض معاناتهم مع ارتفاع أسعار الأعلاف.