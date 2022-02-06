مصر – أكد الباحث المصري في الشؤون الخارجية، أحمد رفعت إن قرار قمة الاتحاد الإفريقي سحب صفة مراقب من إسرائيل في الاتحاد الإفريقي كان صائبا.

وفي تعليق لـRT قال الخبير إن هذا القرار يصحح وضعا خاطئا وقرارا فرديا اتخذ دون مراعاة ثوابت السياسات الإفريقية. وقال: “بالإجماع.. صححت الدول الإفريقية من خلال القمة الحالية المنعقدة بإثيوبيا موقف رئيس المنظمة التشادي موسى فوكي، الذي أصدر القرار في يوليو الماضي منفردا معتمدا على صلاحياته.. دون أن يراعي أن هناك قرارات خاصة لها من الحساسية”، تحتاج إلى “تنسيق بين الدول الأعضاء.. خصوصا وإن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والشقيقة سوريا، فضلا عن التهديد الدائم للبنان لم تتوقف”.

وقال الخبير إن “القمة كانت عند مسؤوليتها وانحازت لروح إفريقيا وانحيازات شعوبها وكل التحية للدول الإفريقية التي قادت عملية تعليق القرار الذي يحتاج وقتا طويلا لعرضه مرة أخرى، فقرار القمة لا يلغيه إلا قرار قمة أخرى”.

المصدر: RT