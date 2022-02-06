ليبيا – أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي “لويس ميغيل بوينو” تقديم الاتحاد الثناء على التقدم المهم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال العام الماضي.

“بوينو” أوضح خلال حديث صحفي أجرته معه صحيفة البوابة المصرية تابعت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أن العام 2021 شهد وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات السياسية، واعتماد خارطة طريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المؤمل المضي بها في الـ24 من ديسمبر الماضي.

وشدد “بوينو” على الحاجة للبناء على ذلك التقدم، مع الأهمية بمكان لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، مشيرًا إلى حشد الاتحاد الأوروبي بالفعل للموارد لتقديم الدعم لمفوضية الانتخابات؛ لأن ليبيا لديها فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر والاتحاد مستعد لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج.

ووصف “بوينو” تعزيز الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في ليبيا بقاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق سياسية فعالة من شأنها الحفاظ على الاستقرار والوحدة وتؤدي إلى انتخابات في الفترة القريبة، بعد أن أظهر مؤتمر باريس بشأن ليبيا الذي عقد في نوفمبر الفائت أن هناك اتفاقًا واضحًا بشأن هذه القضية.

وأكد “بوينو” الحاجة إلى رؤية التنفيذ الملموس لخطة العمل التي وافقت عليها لجنة الـ10 العسكرية المشتركة بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية مبينا أن هذه هي الرسالة التي نقلها الممثل الأعلى جوزيب بوريل لنائب الرئيس موسى الكوني خلال زيارته لبروكسل.

وتابع “بوينو”: إن الاتحاد الأوروبي واضح في دعمه الجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا، مع الانخراط في حوار مع الأطراف الليبية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى أفضل السبل لدعم العملية السياسية الجارية وتحقيق تطلعات الليبيين.