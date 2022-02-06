لكن خبر وفاة ريان، الذي بقي عالقا في البئر لمدة خمسة أيام فطر القلوب وأبكى العيون.

وفي هذا السياق، عبر الفنان الكوميدي المغربي جاد المالح عن أسفه الكبير لما آل إليه ريان، ونشر صورة له، معلقا بأسى وأسف: “يا له من حزن كبير.. فلترقد في سلام أيها الملاك الصغير”.

وكتبت المغنية السورية أصالة نصري على حسابها بموقع “تويتر: عن الفرحة التي لم تكتمل بعد إخراج ريان من البئر، وقدمت تعازيها لعائلة الطفل والشعب المغربي.

من جانبه، تقاسم الهداف الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز، حزن المغاربة برحيل ريان حيث نشر عبر خاصية “ستوري” على فيسبوك صورة البطل الصغير، معلقا باللغة الفرنسية :”رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”. كما شكر اللاعب طاقم الإنقاذ معلقا: “لن نشكركم أبدا كما تستحقون”.

أما اللاعب المغربي أشرف حكيمي فعبر عن اكتوائه من فقدان الصغير ريان بنشر صورته والابتسامة تعلو محياه، إلى جانب تعليق “إنا لله وإنا إليه راجعون.”

واتشح حساب اللاعب الدولي نور الدين أمرابط بالسواد، تعبيرا عن الحزن. واكتفى هداف نادي أيك أثينا اليوناني بكتابة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.”

ومن بين المشاهير الذين انفطر قلبهم بهذا للحدث الذي تابعه العالم لمدة خمسة أيام، الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، التي نشرت صورة للطفل ريان مرفوقة بعبارة: “إنا على فراقك لمحزونون” وكُتب على الصورة المرافقة: “للأسف الديوان الملكي والحكومة المغربية يؤكدان وفاة ريان.”

المطربة الإماراتية أحلام، هي الأخرى نشرت صورة الطفل ريان مبتسما، وغردت: “من باطن الأرض إلى عنان السماء، اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة”.

كما تحسرت الفنانة المغربية لطيفة رأفت على وفاة الطفل ريان معلقة: “ولدت مرتين يا ولدي، مرة من بطن أمك، ومرة من بطن الأرض، مخاض أمك الحنون كان أقل ألما من مخاض الأرض..” وتابعت في تدوينة أخرى: “رحمك الله يا بني، ورزق أهلك الصبر”.

من جانبها نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد تدوينة حزينة في “إنستغرام” كتبت فيها: “رحمك الله. كان لدي أمل كبير في بقائك، لكنك تركتنا وتركت لنا درسا عظيما.. أيقضت فينا إنسانيتنا، وأدركنا أن العالم بأسره يستطيع أن تتحرك مشاعره، وتهتز قلوبه لمحنة طفل.. عزائي الكبير للأسرة المكلومة.. حزينة جدا”.

نفس الحزن عبرت عنه المطربة المصرية أنغام وعلقت على “إنستغرام”: “لا حول ولا قوة إلا بالله، في الجنة إن شاء الله يا إبني.”

وبدوره، ترحم الفنان السوري باسل الخياط على روح الطفل ريان، بنشر صورة كتب عليها “لا حول ولا قوة إلا بالله”، كما غرد الممثل السوري قصي خولي معبرا عن تضامنه مع أسرة الطفل المغاربة كافة بمناسبة الفاجعة.

وتمكنت فرق الانقاذ مساء السبت من الوصول إلى جثة الطفل ريان واخراجها بفضل عمل ميداني شاق ومضن وبدون انقطاع ولا توقف دام طيلة خمسة أيام، حيث تم نقلها على متن سيارة خاصة، ثم عبر مروحية طبية تابعة للدرك الملكي.

وعلى إثر هذا الحادث المفجع، الذي أودى بحياه الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، ووسيمة خرشيش، والدي الفقيد، الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر على مقربة من منزل العائلة.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، توالت المحاولات بدون توقف وبلا كلل في محاولة لإنقاذ الطفل.