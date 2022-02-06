تراجع ملحوظ في المؤشرات الأمريكية بضغط من سهم Meta

تراجع ملحوظ في المؤشرات الأمريكية بضغط من سهم Meta

الولايات المتحدة – سجل مؤشر البورصة الأمريكية “ناسداك” امس تراجعا ملحوظا إذ انخفض بنحو 2% بضغط من هبوط سهم Meta (فيسبوك) بنحو 25%.

وفي مستهل تعاملات اليوم تراجع مؤشر “ناسداك” المركب للتقنية العالية بنسبة 2.15% إلى 14106.92 نقطة.

كذلك تراجع المؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.87% إلى 35320.87 نقطة، والمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” انخفض بنسبة 1.46% إلى 4522.1 نقطة.

وهبط سهم Meta (فيسبوك) بشكل دراماتيكي وذلك بعد بيانات أظهرت تراجعا في عدد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشبكة الممتدة منذ 18 عاما، وأرباح مخيبة للآمال.

وهوى سهم Meta (فيسبوك) بنسبة 25.73% إلى 239.89 دولار، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

المصدر: RT + “بلومبرغ”