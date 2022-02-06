ليبيا- أكدت “أماندا كادليك” عضو فريق خبراء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا خلال العامين 2019 و2020 استمرار تعطل خارطة الطريق الهادفة لمعالجة الأزمة.

مقال رأي تحليلي لـ”كادليك” نشرته الطبعة الإنجليزية لمجلة العربي الجديد وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشارت فيه لمواصلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة الدولية الأخرى بالضغط غير المجدي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد إزاحتها عن موعدها السابق في الـ24 من ديسمبر الماضي.

وأضاف المقال: إن وجود القليل من البيانات الرسمية بشأن العناصر التأسيسية الأخرى للديموقراطية لم يحل دون تسليط هذا الضغط بهدف تحقيق نوع من الإنعاش الأولي لمعالجة الخلل الوظيفي العميق في ليبيا، مؤكدًا أن موعدًا وهميًا آخر لإجراء الاستحقاق الانتخابي تم وضعه في يونيو المقبل.

واتهم المقال أصحاب النفوذ القدامى في ليبيا باللعب عبر سياسات مشبوهة ليشقوا طريقهم، مبينًا أن المحاولات الفاشلة على مدى السنوات الـ10 الماضية لتأسيس الديموقراطية باستخدام الانتخابات بوصفها نقطة انطلاق قد تعني أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في هذا النهج.

وأضاف المقال أن لا أحد في السلطة يريد التخلي عما يمتلكه، فأولئك الذين يسعون إليها سوف يناورون ويقتنعون بانتزاع كل ما في وسعهم لأن حتى تحديد أهلية المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية أصبح مسيسًا بشدة وتم التلاعب به إلى حد أبعد من التماسك.

وتابع المقال: إن واقع ليبيا يظهر وجود العشرات من الفصائل المسلحة المتحصنة ولكل منها سياسي مفضل وآلاف المرتزقة من دول أجنبية وإمدادات لا حصر لها من الأسلحة المتنطورة، بالإضافة إلى الوجود الاستراتيجي الدائم المفترض لروسيا وتركيا والمصالح الأجنبية الأخرى التي تعكر صفو مياه البلاد.

وبين المقال أن الواقع الحالي لا يتطلب الكثير لفهم أن البيئة رهيبة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على مستوى البلاد ما زال المجتمع الدولي مصرًا على المضي قدمًا فيها وكأنها الطريقة الوحيدة لتمكين الليبيين من اختيار شكل من أشكال الحكم الذي يناسبهم بشكل أفضل.

وأوضح المقال أن الانتخابات لم تسفر حتى الآن عن نتائج ديموقراطية، في وقت من الممكن فيه انتهاج نهج متوازن من قبل وسطاء دوليين يفرض في نهاية المطاف المسؤولية بين نخب البلاد لإيجاد حلول واسعة النطاق لأزمات ليبيا عوضًا عن تنافس سلطات هذه النخب لبعضها البعض للحصول على المكاسب.

وأقر المقال بصعوبة تحقيق هذا الأمر، إلا أنه يبقى غير مستحيل، فآلية ملتقى الحوار السياسي في اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال قد نجحت من خلال احترام من خسروا للنتائج وقبولهم بها في نهاية المطاف من دون اعتراضات.

وأضاف المقال: إن الضغط الدولي الذي قاد لهذا النجاح قد خف بعدها ما قاد لعرقلة لاحقًا للمسار السياسي في وقت ركزت فيه خارطة الطريق “الفاشلة” في النهاية بشكل حصري تقريبا على الانتخابات كنقطة انطلاق وهو ذات ما فعله المجتمع الدولي في العامين 2012 و2014.

وأرجع المقال قصر آجال نتائج انتخابات العامين 2012 و2014 وإنتاجهما الأسوأ لوجود المفسدين المتعددين في البلاد ممن ينتظرون ببساطة وبصورة متسقة الفرص للتدخل والتلاعب بالعملية السياسية بما يتناسب مع الغايات الشخصية والفئوية، فما يحدث في ليبيا لا يتم في أي بلد آخر.

وتابع المقال: إن نجاح العمليات الديموقراطية في ليبيا مرهون بالقبول الحقيقي لوجود رابحين وخاسرين في المنافسة وأن من خسروا عليهم التقبل حتى موعد الاقتراع التالي، إلا أن قواعد هذه اللعبة لا تتم في البلاد ما يعني أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أي أجل قريب أو بعيد لن يجلب الديموقراطية.

وأشار المقال ردًا على تساؤلات محتملة بشأن البديل المطروح على الطاولة عن الانتخابات إلى أن التوقع عن ظهر قلب بأن الاستحقاق الانتخابي سيطلق نتيجة إيجابية لليبيا يشبه توقع تمكن ضمادة طبية من وقف نزيف شريان مقطوع، فتطبيق نفس الأداة غير الفعالة باستمرار لموقف يتجاوز بكثير قدرة تلك الأداة هو “حماقة”.

وأضاف المقال بأن الأمم المتحدة عليها بدلا من ذلك أن تسأل عن الغرض النهائي من الانتخابات وإذا كانت قوة الشعب فقد أثبت الاستحقاقات الانتخابية أنها غير جاهزة لحل هذه المشكلة في ليبيا وإذا كان الهدف هو توليد حالة مستقرة فإن الإجابة مماثلة.

وتابع المقال: إن كل هذا لم يحل دون الاستمرار في استخدام الانتخابات كوسيلة أساسية لوضع ليبيا على طريق الرفاهية على الرغم من أن عمليات المساواة الأساسية والمؤسسات المطلوبة لجعل الانتخابات قابلة للحياة على المدى الطويل مفقودة بشكل مؤسف.

وبين المقال أن ليبيا في مرحلة مساومة النخبة التي تحتاج إلى الوصول إلى درجة أكبر من التماسك والاتفاق قبل أن تحمل الاقتراع نتائج الحكم الديمقراطي المأمول، فكل إمكانات المفسد هي بالفعل بكامل قوته فيما اعتادت عملية الانتخابات نفسها على لعب دور وسيلة النخب للمساومة على النهب.

وأضاف المقال أن المطلوب عوضًا عن جعل الانتخابات بشكل إلزامي نقطة محورية للتفاوض بين النخب هو الضغط على تلك النخب نفسها للمساومة بنفس المستوى من الكثافة لإنشاء وظائف أخرى للحكومة الانتقالية مثل المحاكم المستقلة والهيئات الشرطية والنظام البرلماني.

وتابع المقال: إن المشكلة الوحيدة هي أن الجميع يعلم أن هذه النخب لن تحقق ذلك أبدًا، فهم لن يعملوا أبدًا لصالح الشعب الليبي ولا يبدو أن أحدًا يعرف ماذا يفعل غير الدعوة إلى تصويت شعبي آخر، مؤكدًا أن كل هذا لا يعني أن المأزق والوضع في ليبيا مستعص على الحل.

وأكد المقال أن عمليات الانتخاب وسط عدم الاستقرار لا تسفر ببساطة عن نتيجة مستقرة بعد أن وفرت حتى هذه اللحظة للنخب الفاسدة المزيد من الفرص لفتح خزائن مليئة بالمال التي لا يملكون سوى مفاتيحها، وكل ذلك مع حرمان جميع الليبيين من الحكم الذي يستحقونه.

وشدد المقال على الحاجة لمواجهة هذا الواقع وأن تتوقف الأمم المتحدة وكل هيئة دولية معنية وتأخذ نفسًا عميقًا، مع الابتعاد قليلًا عن المشكلة والنمط الفاشل والبدءفي التفكير بشكل أكثر إبداعًا حول كيفية إنشاء صفقة النخبة التي تتحقق من تركيز السلطة بحيث يمكن إجراء التصويت في بيئة حرة ومنصفة وعادلة.

واختتم المقال بالإشارة إلى أن تحقق هذا ووصول النخب إلى هذه النقطة يعني أن الانتخابات ستنتج نتيجة تعيد السلطة إلى أيدي الشعب.

ترجمة المرصد – خاص