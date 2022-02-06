ليبيا – قال الخبير المصرفي الليبي عبد المنعم زيدان إنّ الحكومات المحتجَز لديها الأموال الليبية المجمدة إمّا تريد الاستيلاء على فوائدها أو على جزءٍ من أصل المبلغ.

زيدات وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس السبت، أوضح أن هذه الأموال المجمدة تقدّر حسب إحصاءات رسمية بـ200 مليار دولار، وهذا المبلغ الضخم تعاملت الدول الحاجزة له على أنه حقّ مكتسب لها، وما أن تطالب ليبيا باسترداده حتى يُجنّ جنون هذه الدول.

كما لفت إلى ضخامة الأرباح التي يولدها هذا المبلغ الكبير، بينما توجد دول لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي بإضافة أرباح إيداع الأموال على أصول المبلغ.

زيدان طمأن الليبيّين بأن فريقًا قانونيًّا يتابع عن كثبٍ ماوصفها يـ”الألاعيب” ويقف لها بالمرصاد، لافتًا إلى أن المشكلة الآن هي ضمان عودة الأموال إلى ليبيا، وهذا يحتاج إلى قرارٍ من مجلس الأمن.