واشنطن – أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، امس السبت، أن 28 دبلوماسيا روسيا سيغادرون الولايات المتحدة بحلول 30 يونيو المقبل.

وقال أنطونوف في مقابلة مع قناة “سولوفيوف لايف” التي تبث عبر “يوتيوب”: “بحلول 30 يونيو سيضطر 28 دبلوماسيا روسيا إلى مغادرة الولايات المتحدة الأميركية”.

وأشار إلى أن ممثلي موسكو وواشنطن، عقدوا في 3 فبراير الجاري، مشاورات في فيينا حول تطبيع عمل السفارات، لكنها لم تسفر عن نتيجة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي “جرت في فيينا أول أمس، مشاورات روسية-أميركية حول القضايا محل الخلاف. الزملاء الروس ذهبوا إلى هناك ببرنامج إيجابي يهدف لشيء واحد فقط، وهو رفع جميع القيود على أنشطة الدبلوماسيين في الولايات المتحدة وروسيا، وإعطاء الفرصة لهم للعمل بهدوء ووقف حرب التأشيرات، واستعادة النشاط الطبيعي لبعثاتنا الدبلوماسية”.

وتابع قائلا: “للأسف تلقينا في هذه المشاورات ردا سلبيا”.

المصدر: “سبوتنيك”