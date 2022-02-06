الجزائر – أعلنت شركة “سوناطراك” الجزائرية بلوغها “مرحلة هامة” مع شريكتها الروسية “غازبروم”، في إطار عقد للبحث عن الغاز واستغلاله في منقطة “حقل العسل” بالصحراء الجزائرية.

وجاء في بيان للشركة الجزائرية أنها “تعمل بالتعاون الوثيق مع غازبروم على التطوير الفعال لموارد الغاز المكتشفة على مستوى حقول غرد السايح وغرد السايح شمال (رقعة حقل العسل)، وهذا من خلال إنجاز عمليات تنقيب لـ24 بئرا جديدة، بالإضافة إلى إنجاز وحدة معالجة لإنتاج الغاز الطبيعي وكذا المكثفات وغاز البترول المسال التي سيتم نقلها عبر شبكة خطوط النقل الحالية لسوناطراك. حيث من المترقب دخول هذا المشروع حيز الإنتاج خلال سنة 2025”.

وأضاف البيان أن “رقعة حقل العسل تقع في منطقة حوض بركين على مسافة 250 كلم جنوب شرق حاسي مسعود وهو موضوع عقد مبرم للبحث والاستغلال، حيث تمتلك سوناطراك 51% من الحصص في حين تمتلك شركة غازبروم الدولية نسبة 49%”.

المصدر: RT