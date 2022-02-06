صور اللحظات الأولى بعد إخراج الطفل المغربي ريان من البئر

المغرب – نشرت وكالة “فرانس برس”، صورا للحظات الأولى بعد إخراج الطفل المغربي ريان، الذي وافته المنية، مساء أمس السبت، إثر سقوطه في بئر، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وتظهر في الصور فرق الإنقاذ بالمغرب، وهي تحمل جثمان الطفل ريان، بعد نجاحها في انتشاله من البئر، قبل أن يعلن في وقت لاحق خبر وفاته.

وأعلن بيان للديوان الملكي المغربي وفاة ريان، الذي كان في 5 سنوات من عمره، بعد أن سقط يوم الثلاثاء الماضي في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة بالقرب من منزل العائلة في إقليم شفشاون شمال المغرب.

وبدأت جهود إنقاذه صباح الأربعاء وجرت وسط متابعة دقيقة وتعاطف كبير في داخل المغرب بل العالم العربي كله.

المصدر: RT