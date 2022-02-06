ليبيا – ضبطت مديرية أمن طرابلس مواطنًا ليبيًا وامرأة تونسية يتاجران بمخدر الحشيش بشوارع العاصمة طرابلس ويخفيانه داخل أرغفة خبز.

مديرية أمن طرابلس أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن معلومات مصدرية وردت إلى أعضاء قسم التحري بمديرية أمن طرابلس تفيد بوجود شخص يدعى “م.ع.ع” يقوم بالتجول داخل شوارع طرابلس ويقوم بترويج المخدرات.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إبلاغ رئيس قسم التحري العميد حسين الغزيوي بالمعلومات الواردة، وقد أمر بمتابعة الموضوع وجمع المعلومات وتشكيل فريق عمل برئاسة العقيد أكرم دخيل.

وبحسب المديرية، تمكن أعضاء التحري من ضبط شخص ليبي الجنسية من مواليد 1958وبحوزته مخدر نوع حشيش عدد (تسع قطع كبيرة) يقوم بأخفائها داخل أرغفة الخبز، واعترافه بحيازته للمادة المخدرة لأجل الاتجار، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل بيعه لهذه المادة وأن إمرأة تونسية تتعامل معه تدعى “س،ص،و” من مواليد 1981.

ونوهت المديرية إلى أن المتهمين تم ضبطهم و أعترافهم بما نسب إليهم، واتخذ كافة الإجراءات اللازمة وإحالتهم إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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