فلسطين – نظّم فلسطينيون، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية ضد الغلاء وارتفاع الأسعار جنوبي الضفة الغربية، بالتزامن مع إعلانات من جانب شركات وموردين محليين، زيادة أسعار سلع رئيسة.

وذكر مراسل وكالة “الأناضول”، أن مئات الفلسطينيين شاركوا في الوقفة التي نظمت بدعوة من نشطاء، على ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل.

وهتف المشاركون بشعارات منددة بغلاء الأسعار، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل.

وقال الناشط الشبابي صهيب زاهدة، للأناضول، إن “الوقفة تعبير عن حالة الغضب في الشارع الفلسطيني، جراء استمرار ارتفاع أسعار المواد التموينية والمشروبات، والمحروقات”.

وطالب زاهدة الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها.. “اليوم خرجت الخليل وغدا كافة مدن الضفة الغربية، لا يمكن السكوت”.

والسبت، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء.

وقال اشتية في بيان وصل الأناضول، إن الحكومة “لن تتخلى عن الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية”.

وزاد: “الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق”.

ويقول الفلسطينيون، إن المواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إلى جانب المشروبات والمحروقات.

وارتفعت أسعار الوقود، والمشروبات المحلاة بأنواعها، وارتفاعات في أسعار الحبوب، ومشتقات الألبان، فيما يرتقب أن تعلن الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

الأناضول