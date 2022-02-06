ليبيا – سلط تقرير بموقع “العربي الجديد” القطري على معاناة الليبيين بسبب صعوبة في توفير اللقاحات المختلفة للمواليد الجدد وكبار السن، في الوقت الذي يبدو فيه القطاع الصحي منهمكًا بتأمين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الجديد، وإطلاق حملات في غالبية مناطق البلاد من أجل إيصالها إلى أكبر عدد من المواطنين.

التقرير ذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، المسؤول عن توزيع اللقاحات، لم يعلن منذ مارس الماضي عن تحديث للجدول الوطني للتلقيح، في وقت تعاني غالبية مراكز التلقيح نقصًا حادًا في بعض أنواعها.

ويقول رجب أبو علة وهو مواطن من بنغازي إنه لم يتمكن من توفير اللقاح السداسي الذي يضم ستة لقاحات وهي: الخانوق (الدفتيريا)، والكزاز (التيتانوس)، والشاهوق (السعال الديكي)، ومرض شلل الأطفال، والتهاب الكبد الوبائي “ب”، وأنفلونزا الهموفيليس النوع “ب”، لطفله إلا بعدما تجاوز العمر المقرر لتلقي هذا اللقاح.

وأكد أنه اضطر للسفر إلى طرابلس لجلب اللقاح، وقد أعطاه لطفله وعمره أربعة أشهر بدلًا من الشهرين، مشيرًا إلى أن بعض اللقاحات الخاصة بالمواليد الجدد باتت شبه مفقودة، ويتوجب على الأهل التنقل من مدينة إلى أخرى للبحث عنها.

وتحدث عن عدم توفر لقاح الإنفلونزا الموسمي لكبار السن للسنة الثانية على التوالي.

وعانت البلاد خلال السنوات الماضية، نقصًا حادًا في اللقاحات الخاصة بالأطفال والمواليد الجدد، ما دفع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إلى التحذير من خطورة الأمر عام 2019.

ووفقًا للتقرير، ففي فبراير الماضي أبلغ مسؤولون في وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية أن غالبية مستودعات اللقاحات في البلاد باتت خالية من اللقاحات الخاصة بالأطفال، وأهمها لقاح الفيروس العجلي (Rotavirus vaccine) ولقاح شلل الأطفال، وبالتالي تأخر الكثير من الأطفال عن مواعيد حصولهم على اللقاحات، ما دفع “يونيسف” إلى الإعلان في أكتوبر عام 2020 أن نفاد لقاحات الأطفال يجعل أكثر من 250 ألف طفل دون عمر السنة عرضة لخطر الأوبئة، قبل أن تستدرك السلطات الأمر وتستورد كميات كافية منها.

من جانبه، قال الطبيب في أحد مراكز اللقاحات أنور فرحات: إن هذه المراكز باتت أكثر انشغالًا بتوفير اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وأشار إلى أن المشكلة لا تتعلق بالنقص في الكوادر الطبية المسؤولة عن إعطاء اللقاحات سواء للأطفال أو الفئات العمرية الأخرى، بل بالروتين الإداري المرتبط بتوفير الميزانيات الخاصة لاستيراد اللقاحات.

وأضاف: “من المؤكد أن كورونا أربك بشكل كبير الكوادر الإدارية والحكومية الأمر الذي أدى إلى إهمال أمور أخرى، من دون أن ينسى التطرق إلى الفساد الذي يعاني منه القطاع الحكومي”.

ولفت فرحات إلى أن اللقاحات التي يجب أن يحصل عليها الأطفال خلال السنوات الأولى متوفرة وتعمل فرق التلقيح على زيارة المدارس دوريًا لتوفيرها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مراكز التلقيح تفتقد اللقاحات الأساسية الخاصة بالمواليد الجدد، بالإضافة إلى لقاح الإنفلونزا الموسمي لكبار السن، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بغياب اللقاحات تمامًا بل العجز في استيراد الكميات المطلوبة في ظل انشغال السلطات باستيراد اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وشدد فرحات على ضرورة توفير بعض اللقاحات وخصوصًا تلك المضادة لمرضي الحصبة وشلل الأطفال، مشددًا أيضًا على ضرورة توفير اللقاح السداسي، محذرًا من انتشار الأمراض بين الأطفال من جراء عدم حصولهم على اللقاحات.

وتحدث فرحات عن أهمية توفير لقاح الإنفلونزا الموسمي لكبار السن أكثر من أي وقت مضى، قائلًا: إن نشرات مراكز الصحة العالمية أكدت على أهميته لتجنيب كبار السن الكثير من المضاعفات الناتجة عن الإنفلونزا الموسمية، وأهمها الالتهاب الرئوي الذي قد يعرض المريض للموت. وتابع : “من غير المعقول الاكتفاء فقط بتحذير كبار السن بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية من كورونا، وخصوصًا الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض الكلى والسكري والقلب”.

وأكد فرحات أن لقاح الإنفلونزا الموسمي لا يحمي من الإصابة بكورونا، إلا أنه يساعد على التخفيف من مضاعفات الفيروس؛ لذلك، يطالب السلطات بضرورة توفير هذا اللقاح لدعم الحملة ضد كورونا والتقليل من مخاطرها على فئة كبار السن.

وهذا وتفتقد مراكز التلقيح في الجنوب للقاح السل (BCG). ويقول محمد الرطيبي، الذي يتحدر من قرية سمنو في الجنوب، لـ “العربي الجديد” إنه اضطر للسفر إلى طرابلس لتأمين اللقاح لطفله وذلك من خلال علاقاته.