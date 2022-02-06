مندوب روسيا: قرار واشنطن إعادة الاستثناءات من العقوبات ضد طهران سيسرع عودتهما إلى الصفقة النووية

مندوب روسيا: قرار واشنطن إعادة الاستثناءات من العقوبات ضد طهران سيسرع عودتهما إلى الصفقة النووية

فيينا – أثنى مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، امس على قرار الولايات المتحدة إعادة الاستثناءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وذكر أوليانوف عبر صفحته على “تويتر”: “قرار الولايات المتحدة إعادة الاستثناءات النووية خطوة بالاتجاه الصحيح. سيسهم ذلك في تسريع إعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج طهران النووي) والعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران إلى صفقة عام 2015”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن هذه الخطوة يمكن اعتبارها أيضا “كدليل على أن المباحثات الجارية في فيينا دخلت مرحلتها النهائية”.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية قال سابقا إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت إعادة الاستثناءات من نظام العقوبات المفروضة ضد البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن واشنطن لا تعتبر هذه الخطوة تنازلا منها لطهران.

المصدر: “نوفوستي”