مصر – ابتكر مهندس مصري تطبيق للتواصل الاجتماعي ينافس مواقع التواصل الحديثة حسب قوله.

وقال المهندس المصري سامح شافعي إن تطبيق (iTop) الذي قام بالعمل عليه منذ العام 2018، يعمل كالتطبيقات المتعارف عليها (فيسبوك وتويتر)، مضيفا أن المستخدم يستطيع التسجيل عليه بسهولة.

وتابع الشافعي أن التطبيق كان هدفه الأول خدميا، لإيصال المستخدم لكافة الخدمات التي يحتاجها وهو على جهازه المحمول (مثل الوصول لأقرب طبيب أو عيادة). وحسب مؤسس التطبيق، فإن ما يميزه عن باقي المواقع هو خاصية (الفويس كومنت) التي تسمح للمستخدمين بتدوين التعليق عن طريق رسالة صوتية.

وحول الانتقادات التي طالت هذه الخطوة، قال المهندس المصري إنه واجه بعض المنتقدين والمحبطين لفكرته، لكنه لم يكترث لها.

أما خصوصية المستخدمين عبر هذا التطبيق، فقد أكد شافعي أن التطبيق يؤمن حماية كاملة لمعلومات المستخدمين، وخدمة الرسائل مشفرة.

المصدر: RT