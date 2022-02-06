إنجلترا – أسفرت قرعة منافسات الدور الخامس من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الأحد، عن منافسات سهلة للأندية الكبيرة المستمرة في البطولة.

وأوقعت قرعة البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم، فريق بيتربره يونايتد المغمور، في مواجهة مانشستر سيتي.

وسيواجه فريق تشيلسي نادي لوتون تاون، الذي ينشط في الدرجات الأدنى بإنجلترا، بينما سيلتقي الفائز من مباراة ليفربول وكارديف سيتي مع نوريتش سيتي.

في حين اصطدم فريق ميدلزبره الذي أطاح بمانشستر يونايتد من الدور الرابع، بفريق توتنهام هوتسبير.

وفي ما يلي نتائج قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي:

لوتون تاون – تشيلسي

كريستال بالاس – ستوك سيتي

بيتربره يونايتد – مانشستر سيتي

ليفربول أو كارديف سيتي – نوريتش سيتي

ساوثامبتون – وست هام يونايتد

ميدلزبره – توتنهام هوتسبير

نوتنغهام فورست أو ليستر سيتي – هدرسفيلد تاون

إيفرتون – بورنموث أو بورام وود.

يذكر أن ليستر سيتي، فاز بلقب بطل المسابقة الأقدم في تاريخ كرة القدم، في الموسم الماضي، على حساب تشيلسي، إثر فوزه عليه في النهائي بهدف من دون رد.

المصدر: “twitter/EmiratesFACup”