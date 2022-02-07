ليبيا – التقى وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال نائب رئيسها رمضان أبو جناح بمدراء المستشفيات العامة في العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أكد أن اللقاء شهد تدارس دعم الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع العام من خلال توفير الاحتياجات الأساسية والمواد التشغيلية للمستشفيات لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فيما استمع أبو جناح لآراء المسؤولين عن إدارة المستشفيات.

وتابع البيان إن الآراء تمحورت حول المشاكل والعراقيل الحائلة دون تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل مناسب فيما شدد أبو جناح على ضرورة توحيد الجهود من أجل تقديم خدمات صحية أساسية ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة مع الاهتمام بكافة الملاكات العاملة.