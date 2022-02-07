فلسطين – أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على ثكنة للجيش الإسرائيلي بين إيتامار وإيلون موريه في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وتمكنوا من الفرار.

وأوضح موقع “والا” العبري أنه “تم إطلاق النار امس على موقع للجيش الإسرائيلي بين إيتمار وإيلون موريه، دون وقوع إصابات”، مشيرا إلى أن المسلحين الذين أطلقوا النار تمكنوا من الفرار.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي أغلق حاجزي حوارة وبيت فوريك قرب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد إطلاق النار، فيما ذكرت القناة 14 العبرية بأن قوة إسرائيلية تلاحق سيارة تم إطلاق النار منها.

المصدر: “والا” + “قدس نت”