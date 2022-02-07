الأمم المتحدة ترغب في تعزيز التعاون مع الصين

الأمم المتحدة ترغب في تعزيز التعاون مع الصين

بكين – أعربت الأمم المتحدة، عن رغبتها في تعزيز التعاون مع الصين في جميع ركائز عمل المنظمة والمتمثلة في السلام والأمن، والتنمية المستدامة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال لقائه الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ، على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية: “نقدر الدعم القوي الذي تقدمه الصين للأمم المتحدة ولتعددية الأطراف”.

وهنأ الأمين العام، وفقا لبيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه، جمهورية الصين الشعبية على تنظيمها للألعاب، معربا عن شكره للسلطات الصينية على كرم ضيافتها.

وفي مواجهة التحديات الهائلة التي تطرحها الجائحة الصحية وتغير المناخ وتزايد الصراعات، أكد غوتيريش، أهمية الوحدة والتضامن في إطار متعدد الأطراف لجسر هوة الانقسامات الجيوسياسية.

وأعرب عن قلقه إزاء النمو الهائل في التفاوتات في العالم والتي تؤجج الانقسام بين الشمال والجنوب.

وأقر، بالجهود المهمة التي تبذلها الصين في سبيل معالجة تغير المناخ، داعيا إلى بذل جهود إضافية لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بغرض سد فجوة الانبعاثات.

المصدر: UN NEWS