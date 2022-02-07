 الاستخبارات العسكرية العراقية تعثر على “مضافة” لـ”داعش” شمالي بغداد (صور) – صحيفة المرصد الليبية
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العراق – أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بأن الاستخبارات العسكرية العراقية عثرت على “مضافة” لتنظيم “داعش” شمالي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، أن “المضافة (مكان مؤقت للانتحاريين وعناصر التنظيم) التي عثر عليها في قضاء الطارمية شمالي بغداد، كانت موجودة في منطقة زراعية تصعب رؤيتها”.

الاستخبارات العسكرية العراقية تعثر على

وأضاف، أن “عناصر الاستخبارات عثروا على مستلزمات التنظيم التي كان تستخدمها عناصره خلال تواجدهم في المضافة.

الاستخبارات العسكرية العراقية تعثر على

وأشار إلى أن “المضافة كانت عبارة عن خيمة صغيرة وسط منطقة زراعية”.

من جهته قال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف ، إن هناك “حملة متشعبة تنفذها أذرع الاستخبارات العسكرية المتمثلة بالاستخبارات الميدانية وفوج الاستطلاع للبحث عن مضافات التنظيم التي تنطلق منها العمليات الإرهابية”.

الاستخبارات العسكرية العراقية تعثر على

وأضاف، أن “المعلومات تشير إلى وجود أعداد كبيرة من المضافات في قضاء الطارمية وصولا إلى المناطق الممتدة جنوب محافظة صلاح الدين”.

الاستخبارات العسكرية العراقية تعثر على
الاستخبارات العسكرية العراقية تعثر على
الاستخبارات العسكرية العراقية تعثر على
الاستخبارات العسكرية العراقية تعثر على

المصدر: RT