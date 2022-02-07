العراق – أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بأن الاستخبارات العسكرية العراقية عثرت على “مضافة” لتنظيم “داعش” شمالي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، أن “المضافة (مكان مؤقت للانتحاريين وعناصر التنظيم) التي عثر عليها في قضاء الطارمية شمالي بغداد، كانت موجودة في منطقة زراعية تصعب رؤيتها”.

وأضاف، أن “عناصر الاستخبارات عثروا على مستلزمات التنظيم التي كان تستخدمها عناصره خلال تواجدهم في المضافة.

وأشار إلى أن “المضافة كانت عبارة عن خيمة صغيرة وسط منطقة زراعية”.

من جهته قال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف ، إن هناك “حملة متشعبة تنفذها أذرع الاستخبارات العسكرية المتمثلة بالاستخبارات الميدانية وفوج الاستطلاع للبحث عن مضافات التنظيم التي تنطلق منها العمليات الإرهابية”.

وأضاف، أن “المعلومات تشير إلى وجود أعداد كبيرة من المضافات في قضاء الطارمية وصولا إلى المناطق الممتدة جنوب محافظة صلاح الدين”.

المصدر: RT